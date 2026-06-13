تتجه أسعار الوقود في بريطانيا إلى الانخفاض بعد تراجع أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

تتجه أسعار الوقود في بريطانيا إلى الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة بعد تراجع أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وجاء الانخفاض نتيجة تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع القائم، ما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات النفطية ودفع سعر خام برنت إلى نحو 85 دولارًا للبرميل بعد أن كان قد وصل إلى 120 دولارًا في أبريل الماضي، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع أسعار الديزل بالجملة في أوروبا بنسبة 20% منذ منتصف مايو الماضي، وهو ما أدى إلى توقعات بأن ينعكس تدريجيًا على أسعار الوقود في محطات التعبئة خلال الأسابيع المقبلة. وقد بدأت الأسعار بالفعل في الانخفاض، حيث تراجع سعر البنزين في بريطانيا بنحو 3 بنسات للتر والديزل بنحو 5 بنسات للتر، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة. كما ساهمت زيادة إنتاج الوقود من المصافي الأمريكية في تعزيز المعروض العالمي وخفض الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب الصيني على نفط الخليج بعد اعتماد الصين بشكل أكبر على مخزوناتها النفطية، ما خفف الضغوط على الأسواق العالمية رغم استمرار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. ورغم هذه التطورات الإيجابية، يرى الخبراء أن المخاطر لا تزال قائمة، فإعادة فتح مضيق هرمز أو التوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وطهران قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع، لكن استمرار التوترات السياسية وعدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات قد يمنع عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، كما أن أي زيادة مفاجئة في الطلب الصيني أو قيود أمريكية على صادرات الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددا





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الوقود تراجع أسعار النفط توقعات بالانخفاض زيادة إنتاج الوقود اضطرابات الإمدادات

United States Latest News, United States Headlines