تتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق ال سيارات المصري العديد من طرازات ال سيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة ب تكنولوجيا حديثة ، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

مواصفات سيارة رينو اوسترال موديل 2026 الجديدة هي محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك. الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه. الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه. الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه. الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه.

مواصفات سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 الجديدة هي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه. الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه.

مواصفات سيارة جيلي كول راي موديل 2026 الجديدة هي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك. تبدأ أسعار جيلي كول راي موديل 2026 في سوق السيارات المصري من 975 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 299 ألف جنيه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سيارات موديل 2026 تكنولوجيا حديثة صناعة السيارات محرك سعة 1500 سي سي تيربو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلكما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن

Read more »

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

Read more »

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًاأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى السبت 30 مايو 2026

Read more »

خرجت من الباب الضيق.. أندية فقدت لقب الدوري الموسم الحاليانتهت منافسات موسم 2025-2026 والذي شهد أبطال جدد لمختلف مسابقات الدوري الكبري.

Read more »

رفض استئناف بـ5.3 مليون جنيه و315 ألف دولار ضد النادي المصريأسدلت محكمة الاستئناف العالي، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026 ، الستار بحكم نهائي على القضية

Read more »

استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم صيف 2026دمياط أنهى كافه الاستعدادات لمدينة رأس البر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم صيف 2026

Read more »