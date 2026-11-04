تتوج مصر بكأس الخليج 17 عاماً وغياب صلاح عن جائزة الكاف 2026

فوز المنتخب المصري بكأس الخليج تحت 17 عاماً واستبعاد محمد صلاح من ترشيحات أفضل لاعب في أفريقيا، مع ظهور حسام حسن في قائمة المدربين.

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 انتصاراً ساحقاً على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، لتتوج الفراعنة الصغار بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، بعد سيطرة واضحة ومهارات عالية فرضوها على مجريات اللقاء.

بدأ المنتخب المصري طريقه نحو التتويج بفتحة تسجيل الهدف الأول عن طريق خالد محمود في الدقيقة 19، مستغلاً عرضية ممتازة من أحمد صفوت، لتتبعها الإمارات بتعادل عبر نطي الجنيدي من ركلة جزاء قبل توقف الشوط الأول.

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تفاصيل الفوز بكأس الخليج تحت 17 عاماً

واصل المصريون ضغطهم في الشوط الثاني، لتسجل محمد جمال الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة قوية، يضيف بعدها خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 80، مؤكدين تفوقهم التام واهتمامهم بالحسم المبكر للقب.

هذا الفوز يحصد به منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 المجد بعد مشوار مميز في البطولة، توج بأداء قوي وهجمات مركزة، ليختتم رحلته بفوز كبير يثبت تفوقه على منافسه الإماراتي في النهائي.

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غياب محمد صلاح عن ترشيحات جائزة الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، في حدث لافت يقطع سلسلة مشاركاته المستمرة في المنافسة على هذا اللقب الهام.

يُذكر أن صلاح اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء، بل وحصد الجائزة مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، مما جعل غيابه عن القائمة الحالية مصدر جدل، رغم استمراره في اللعب مع طرابزون سبور.

كان ظهور صلاح الأول في قوائم الترشيحات عام 2013 ضمن القائمة الأولية، ثم أصبح حاضراً بانتظام منذ 2015 حتى 2025، مع استثناء عامي 2024 و2025 الذين غاب عنهما أو لم تُمنح الجائزة بسبب الظروف.

نشر صلاح صورة مبتسمة عبر حسابه على مواقع التواصل بعد الإعلان، في رد صامت على الغموض المحيط بسببه للغياب، في حين استمر الجدل بين الجماهير حول سبب هذا الاستبعاد المفاجئ.

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ترشيحات المدربين والمنتخبات في الجائزة

شهدت قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في القارة لعام 2026 تواجداً قوياً للكوادر المصرية، حيث ضمت القائمة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، ومدرب الزمالك معتمد جمال.

تتألف قائمة المدربين من عشرة أسماء يمثلون مختلف المنتخبات والأندية الأفريقية المرموقة، في منافسة شديدة تشير إلى التنافس العالي داخل القارة على هذا اللقب التدريبي المرموق.

أما على مستوى المنتخبات، فقد تم إدراج منتخب مصر ضمن القائمة الأولية للترشيح لأفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026، متنافساً مع منتخبات قوية مثل الجزائر، المغرب، السنغال، وكوت ديفوار.

المقرر كشف الاتحاد الأفريقي عن الفائزين النهائيين في حفل توزيع جوائز CAF Awards 2026، حيث سيحسم القرار النهائي أسماء الفائزين في مختلف الفئات بما فيها أفضل لاعب ومدرب ومنتخب.