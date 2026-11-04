تتويج مصر بكأس الخليج وهدوء الملاعب

منتخب مصر يفوز بكأس الخليج 3-1 على الإمارات برعاية الزمالك والمقاولون، والدوحة تستضيف السوبر، والزمالك يتقدم في الدوري.

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي عن تهانيه للاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة ولجمهور الكرة، بمناسبة تتويج منتخب مصر للناشئين بلقب كأس الخليج.

وجاء التتويج بعد الفوز المستحق على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، حيث أشاد النادي بالأداء الفني الراقي للجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف ولاعبه ياسين تامر الذي تميز في البطولة.

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مصر تتوج بكأس الخليج

انتزع أحمد صفوت قائد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 جائزة أفضل لاعب في البطولة، تقديرًا لمستواه المتميز ومساهمته في حصد اللقب بعد الفوز على الإمارات.

ويُعد أحمد صفوت من المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث يشغل مركز صانع الألعاب والوسط الهجومي، ويحمل شارة القيادة مما يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته الكبيرة.

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جهود الجهاز الفني والمشاركة

وجه نادي المقاولون العرب تحية خاصة للاعبه الواعد ياسين تامر على أدائه المتميز الذي ساهم بقوة في الظهور المشرف للفراعنة الصغار طوال منافسات البطولة بكاملها.

وأكد النادي في بيانه تهنئته لكافة أعضاء بعثة المنتخب من لاعبين وإداريين وجهاز فني، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للمنتخبات الوطنية في جميع استحقاقاتها الرياضية المقبلة.

الدوحة تستضيف السوبر المصري

أصبحت العاصمة القطرية الدوحة مرشحة قوية لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد تحركات واتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "العرب" القطرية، تدرس الدوحة الترتيبات الخاصة بالاستضافة، خاصة مع عدم الاستقرار على مكان إقامة البطولة رسميًا بعد إلغاء الإمارات مبدئيًا لشهر نوفمبر الجاري.

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وتشمل البطولة المنتظرة أندية الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر، مع بقاء الأهلي مرشحًا للحصول على البطاقة الذهبية.

الزمالك يتقدم في الدوري

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 فوزًا على نادي بتروجت بهدف دون مقابل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين على مجمع القلعة البيضاء.

سجل أحمد حسن هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 49 بعد سيطرة بيضاء في الشوط الثاني، فيما يقود الفريق المدير الفني محمد ثابت بمساعدة الجهاز الفني المتكامل.