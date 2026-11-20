فاز الفيلم النمساوي الألماني "أربعة ناقص ثلاثة" بجائزة الهرم الذهبي الكبرى في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار رسميًا على فعاليات الدورة السابعة والأربعين، والتي ترأسها الفنان القدير حسين فهمي ، خلال حفل تكريمي أقيم في دار الأوبرا المصرية. وشهدت النسخة الحالية منافسة حادة وتباينًا ضئيلاً في الدرجات بين الأفلام المشاركة، لتتويج الفيلم النمساوي الألماني بعنوان " أربعة ناقص ثلاثة" بالجائزة الكبرى.

تتويج "أربعة ناقص ثلاثة" والجوائز الكبرى

حصل فيلم "أربعة ناقص ثلاثة" من إخراج أدريان جويجينجر على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، والتي تبلغ قيمتها 7 آلاف دولار أمريكي وتمنح للمنتج، في لحظة أضاءت فيها السينما العالمية الأضواء على الإنتاج النمساوي الألماني. كما نال الفيلم جائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية مناصفة، حيث منحها المهرجان لماريوس باندورو عن تصويره السينمائي المتميز، وهندريك فان كيتس عن تصميمه الفني للمناظر.

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وكانت الجوائز الفردية في المسابقة الدولية حليفًا للفيلم الفائز أيضًا، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى فاليري باخنر عن أدائها في دورها، بينما استحق الممثل روبرت شتادلوبر جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن مشاركته في نفس العمل السينمائي.

جوائز المسابقات الخاصة والأفلام الوثائقية

تصدر فيلم "البرانية" من إخراج أشجان الهمص قائمة الأفلام الحاصلة على جائزة الهرم البرونزي، وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الدولية، والبالغة قيمتها 3 آلاف دولار أمريكي. أما في سباق التمثيل والإخراج، فقد ذهبت جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج إلى رودي روزنبرج عن فيلمه "كلمات الحب"، والتي تبلغ قيمة الجائزة 5 آلاف دولار أمريكي.

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وفي قطاع الأفلام الوثائقية، نالت لجنة التحكيم برئاسة فيولا شفيق قرار منح جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم "يوم الغضب: حكايات من طرابلس" من إخراج رانية الرافعي. وشهدت مسابقة أسبوع النقاد الدولي منح جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم للمخرجين لورنزو فيرو ولوكاس إيه. فينيالي عن فيلم "قطار النهر"، بينما ذهبت جائزة فتحي فرج الخاصة للجنة التحكيم إلى فيلم "قبل شروق الشمس من الغرب" للمخرجة أزامات شارجين.

الاعتراف بالمسيرة الفنية لسعيد شيمي

افتتحت مراسم الحفل بتكريم كبير لمدير التصوير المصري الأسطوري سعيد شيمي، حيث منحت له جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. جاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة فنية حافلة وإسهامات بارزة في مجال التصوير السينمائي، حيث عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات حياته الفنية قبل صعوده على المسرح لتسلم الجائزة.

أثناء كلمته، عبر سعيد شيمي عن اعتزازه الشديد بهذا التكريم الرسمي الذي يجمع بين التقدير الفني والتاريخ السينمائي العريق، في خطوة من المهرجان لتكريم الأعمدة الأساسية التي قامت عليها صناعة السينما المصرية والعربية.

دور لجان التحكيم والاعتماد الدولي

تولت لجنة التحكيم الرئيسية للمسابقة الدولية برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، وعضوية نجوم من ألمانيا ولبنان وسوريا والصين وبلجيكا والمملكة المتحدة، مهام تقييم الأعمال في المسابقة الدولية. وقد وجهت الإعلامية جاسمين طه زكي التهاني لجميع الفائزين، وأشادت بجهود أعضاء اللجان في تقييم الأعمال السينمائية المشاركة.

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يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس عام 1976 ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. ويحمل المهرجان اعتمادًا رسميًا من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، مما يجعله المهرجان الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات التنافسية من الفئة (A).