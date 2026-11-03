تتويج علي الرملي بالميدالية البرونزية في جودو أولمبياد الشباب داكار 2026

حصد اللاعب المصري علي الرملي الميدالية البرونزية في منافسات الجودو بوزن أقل من 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال، ليحقق إنجازًا للبعثة الرياضية.

حقق اللاعب المصري علي الرملي إنجازًا رياضيًا جديدًا من خلال حصد الميدالية البرونزية في منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها السنغال حاليًا، والمعروفة باسم داكار 2026. جاء هذا التتويج خلال منافسات وزن أقل من 81 كجم، مما رفع العلم المصري على منصة التتويج الأولمبية، وأضفى إشراقًا جديدًا على مسيرات البعثة الرياضية المشاركة في هذه الفعالية الدولية الكبرى.

تفاصيل المسيرة الميدالية البرونزية لرملي

شهدت مسيرة اللاعب علي الرملي في بطولة داكار 2026 سلسلة من الانتصارات المهمة التي مهدت الطريق له لتحقيق هذا المركز الثالث المشرف. بدأ اللاعب مشواره بتحققيق فوز حاسم على منافسه من دولة الإمارات العربية المتحدة في دور الثمانية من المسابقة، مما أكسبه حق الوصول إلى المربع الذهبي للمنافسات.

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على الرغم من قوة الأداء، إلا أن اللاعب قد خسر أمام لاعب منتخب إيران في الدور نصف النهائي، وهو ما دفعه للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. في هذه المباراة الحاسمة، واجه اللاعب علي الرملي منافسًا من قبرص، وقد نجح في الفوز بمباراته النهائية ليختتم مسيرته في المسابقة بحصد الميدالية البرونزية.

البعثة المصرية والإنجازات السابقة في السنغال

تُعد ميدالية علي الرملي في داكار 2026 الميدالية الثانية التي تحصل عليها البعثة المصرية في هذه الدورة الرياضية، بعد أن سبق وأن فاز السباح المصري زين هشام بالميدالية الذهبية. كان ذلك الإنجاز الذهبي في سباق 100 متر فراشة، حيث تصدر هشام المنافسات مسجلاً زمنًا قدره 52.16 ثانية، ليضع مصر على منصة الصدارة مبكرًا في دورة ألعاب هذه السنة.

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تشارك مصر في أولمبياد الشباب داكار 2026 بعدد كبير من الرياضيين، حيث يتكون الوفد المصري من 45 لاعبًا ولاعبة. ينشط هؤلاء الرياضيون في 19 رياضة مختلفة، مما يعكس الطموح الكبير للبعثة المصرية في مواصلة تحقيق النتائج المميزة وجمع المزيد من الميداليات عبر مختلف الفعاليات الرياضية المتداخلة.

مواعيد الدورة الرياضية واستضافة السنغال

تستضيف دولة السنغال بطولة أولمبياد الشباب داكار 2026 في الفترة الزمنية المحددة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر من عام 2026. تستمر المنافسات خلال هذه الأسابيع لتحديد أبطال العالم في الفئات العمرية الشابة، مع تركيز كبير من الجماهير واللاعبين على تحقيق الأرقام القياسية والأولمبية.

يعتبر هذا الحدث فرصة ثمينة للرياضيين المصريين لإثبات تواجدهم على الساحة الدولية، خاصة وأنهم يعملون جاهدين تحت مظلة الاتحادات الدولية المعنية بالجودو وباقي الرياضات. يبقى التركيز الآن على متابعة الأداءات المتبقية للبعثة المصرية طوال الفترة المتبقية من البطولة حتى اختتام الفعاليات في تاريخها المحدد.

تُظهر الميداليات التي تم حصادها حتى الآن، بما في ذلك برونزية رملي وذهبية هشام، أن الاستعدادات الجيدة قد أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة. تظل الأرقام والنتائج الرسمية هي المعيار الوحيد لنجاح البعثة في هذا المحفل الرياضي العالمي الذي يجمع شباب القارات كافة.