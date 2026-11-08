تتويج منتخب الناشئين: معسكر مصر الرسمي استعدادا لمونديال 2025

انطلاق معسكر منتخب الناشئين في السادس من أكتوبر بقيادة حسين عبداللطيف وتأهلهم للنهائي العالمي بعد إنجازات تاريخية في أفريقيا والخليج.

انطلق اليوم الأحد، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، المعسكر الرسمي لمنتخب مصر للشباب، تحت تصنيف مواليد عام 2009، وذلك استعدادًا للانطلاق في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفها دولة قطر بدءًا من التاسع عشر من نوفمبر الجاري. ويأتي هذا التحضير الموسمي في إطار الجهود المنظمة لضمان جاهزية اللاعبين للوقوف في وجه منافسين عالميين من الدرجة الأولى.

تفاصيل المعسكر والقيادة الفنية للمنتخب

شهد المعسكر تواجدًا مكثفًا من قبل المسؤولين الفنيين والإداريين، حيث نقل شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، تحية المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس الإدارة، إلى اللاعبون، مشددًا على الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الإدارة لبناء جيل قوي. ويمثل هذا الدعم العملي والإداري الدكتور وليد درويش، عضو مجلس الإدارة والمشرف المباشر على المنتخب، والذي بذل جهودًا جبارة لتذليل جميع العقبات اللوجستية والفنية لضمان وصول المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية.

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أكد حسين عبداللطيف، المدير الفني الحالي لمنتخب الناشئين، ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وجاهزيتهم النفسية والجسدية، مطالبًا إياهم بالظهور بأفضل ما لديهم في المحفل العالمي. ويعتمد المدرب في طموحاته على سلسلة الإنجازات التي حققها المنتخب في الأشهر الماضية، والتي كانت أبرزها الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، بالإضافة إلى تتويج الفريق بكأس الخليج للأندية في قطر، مما يعكس ارتفاع مستوى الأداء الجماعي.

تشكيلة الفريق الغائبات والمستجددون

تضمنت قائمة اللاعبين المشاركة في المعسكر مجموعة من المهارات المتنوعة في خطوط الدفاع والوسط، حيث ضم الدفاع كلًا من محمد السيد، وآدم يوسف، وعادل علاء، وعزت عبد المعز، ومحمد جمال. أما في خط الوسط، فشمل القائمة أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، وسيف كريم، ويوسف عبد الله، ودانيال تامر، وزياد سعودي، وأحمد صفوت، وأدهم حسيب، مما يشكل نواة قوية للخطط التكتيكية المرسومة للبطولة.

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غيّب عن انطلاق المعسكر في وقته المحدد ثنائي اللاعبين الأمير أبو العز، لاعب نادي مونزا الإيطالي، والأمير حسن، لاعب نادي نيميخين الهولندي، وذلك بسبب التزامهما التدريبي مع نادييهما خلال الموسم المحلي. ومن المقرر أن ينضم الثنائي إلى زملائهم في المعسكر غدًا الاثنين، متوافقين تمامًا مع فترة التوقف الدولي المقررة للانطلاقة الرسمية للمباريات، لضمان عدم تأثر استعداداتهم النفسية أو البدنية.

جدول المباريات والتحديات في المجموعة الأولى

يواجه منتخب مصر تحديات صعبة في المرحلة الأولى من البطولة، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى بجانب منتخبات عالمية قوية. يستهل المنتخب مشواره العالمي بمواجهة المنتخب اليوناني يوم التاسع عشر من نوفمبر، وهو موعد الحسم الأول في تحديد مسار التأهل للمرحلة التالية. ثم يتوج المواجهة الثانية مع منتخب قطر، البلد المضيف للبطولة، وذلك في الثاني والعشرين من نوفمبر، مما يتطلب تركيزًا عاليًا لمواجهة ضغط الديار.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب البنمي يوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وهي المباراة الفاصلة التي قد تحدد المركز النهائي للفريق أو تأهله المباشر للدور التالي. يتطلع القائمون على الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباريات الثلاث، مستفيدين من الخبرة المكتسبة في البطولات القارية السابقة، والسعي وراء تقديم صورة مصرية مشرفة في المحفل العالمي.

في سياق متعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية الموازية، يحتفي المركز الثقافي القبطي بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم تنظيم ندوة لمناقشة كتاب "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم" للدكتورة الشيماء محمد عيد. وفي وقت لاحق، من المقرر أن يصلي البابا تواضروس القداس غداً في المقر الإداري الجديد بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة، في إطار التنوع الفعاليات الوطنية التي تشهدها الفترة الحالية.

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