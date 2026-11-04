تتويج منتخب مصر بالخليج والقطر تستضيف السوبر والزمالك يواصل الصعود

حازم إمام يهنئ منتخب الناشئين بالتتويج ببطولة الخليج، أحمد صفوت获 أفضل لاعب، والدوحة قد تستضيف كأس السوبر المصري للأندية.

أكد حازم إمام رئيس قطاعات كرة القدم ب نادي الزمالك على سعادته البالغة بتتويج منتخب مصر مواليد 2009 بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال رحلة البطولة. وأشار إمام إلى أن تتويج الفراعنة الصغار يؤكد امتلاك الكرة المصرية لمجموعة مميزة من المواهب الواعدة القادرة على تحقيق مستقبل مشرف للعبة.

تفاصيل التتويج وأداء الجهاز الفني

وجه رئيس قطاعات كرة القدم التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على التتويج باللقب، مشيدًا بالروح القتالية والإصرار اللذين ظهرا على اللاعبين خلال منافسات البطولة. ونجح الفريق في تقديم مستويات مميزة تُوجت بالحصول على المركز الأول بعد الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليجمع اللاعبون بين فرحة التتويج الجماعي والتكريم الشخصي.

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دور نجوم الزمالك في الانتصار

أشاد حازم إمام بوجود خمسة لاعبين من نادي الزمالك ضمن صفوف المنتخب المتوج باللقب، مؤكدًا أن ذلك يُعد مصدر فخر واعتزاز للنادي ولقطاع كرة القدم. وضمت قائمة اللاعبين كلًا من أحمد صفوت صانع الألعاب وقائد المنتخب، ومالك عمرو حارس المرمى، وعزت محمد الظهير الأيسر، وأدهم حسيب المهاجم، وآدم القزاز لاعب الوسط، وهم يمتلكون إمكانات فنية مميزة.

أحمد صفوت获 جائزة أفضل لاعب

خطف أحمد صفوت لاعب نادي الزمالك وقائد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 الأنظار خلال منافسات البطولة، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب تقديرًا لمستوياته المميزة. ويعد صفوت أحد المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث يشغل مركز صانع الألعاب ولاعب الوسط الهجومي ويتميز بقدرته على صناعة الفرص والمساهمة في بناء الهجمات.

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القطر وجهة محتملة لكأس السوبر

باتت العاصمة القطرية الدوحة مرشحة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد تحركات مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وأوضحت صحيفة "العرب" القطرية وجود مباحثات لدراسة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية المصرية بين الجماهير الموجودة في قطر.

التحديات القادمة والأهداف المستقبلية

وأضاف إمام أن هذا التتويج يمثل خطوة مهمة في مشوار إعداد هذا الجيل من اللاعبين، خاصة أن المنتخب يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تحدٍ جديد من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر. وختامًا، أكد رئيس القطاعات أن الهدف هو استمرار تطوير المواهب داخل قطاع الناشئين وتجهيز عناصر قادرة على الوصول للفريق الأول وتمثيل المنتخبات الوطنية.