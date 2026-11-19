استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عند 53.87 جنيهًا للبيع.

أثبتت بيانات التداولات المصرفية في مصر، التي تم جمعها وتحليلها من قبل فريق تحرير " أموال الغد"، أن سعر صرف العملة الأمريكية ثبت بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات اليومية. وقد تم تحديد هذا الاستقرار الرسمي في تاريخ الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نسبة ثبات نسبي في مستويات الصرف المعتمدة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية. وقد بلغ متوسط أسعار البيع عند مستوى 53.87 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار الشراء بين 53.72 و53.87 جنيهًا.

تفاصيل أسعار البنوك الكبرى في مصر

كشف البنك الأهلي المصري، وهو أحد كبرى المؤسسات المالية في البلاد، عن تثبيت سعر الشراء عند 53.77 جنيهًا وسعر البيع عند 53.87 جنيهًا للدولار. وبالمثل، أعلن بنك مصر عن تبني نفس السياسة السعرية، حيث حدد سعر الشراء عند 53.77 جنيهًا وسعر البيع عند 53.87 جنيهًا. كما أكد البنك التجاري الدولي (الإسكندرية)، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي الكويتي، جميعهم على تثبيت هذه الأسعار الموحدة، مما يعكس حالة من الانسجام في سياسة التسعير بين القطاعين الحكومي والخاص.

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في الجهة المقابلة، ظهرت اختلافات طفيفة في أسعار البيع لدى بعض البنوك الخاصة، حيث سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء عند 53.87 جنيهًا وسعر بيع عند 53.97 جنيهًا. بينما سجل بنك نكست سعر شراء عند 53.85 جنيهًا وسعر بيع عند 53.95 جنيهًا، مما يجعله من البنوك ذات الأسعار الأعلى نسبيًا في جانب البيع. كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 53.79 جنيهًا وسعر بيع عند 53.89 جنيهًا، بينما استقر البنك التجاري المصري على سعر 53.86 جنيهًا للبيع.

مواقف البنوك المتوسطة والمتخصصة

سجلت عدة بنوك أخرى أسعارًا متقاربة مع المتوسط العام للسوق، حيث أكد البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس على تثبيت سعر البيع عند 53.87 جنيهًا مقابل 53.77 جنيهًا للشراء. من جانبها، سجل بنك التعمير والإسكان والتنمية العمرانية سعر شراء عند 53.74 جنيهًا وسعر بيع عند 53.84 جنيهًا، بينما جاء بنك أبوظبي الأول بنفس سعر بنك QNB مصر، حيث تم تحديد سعر الشراء عند 53.76 جنيهًا وسعر البيع عند 53.86 جنيهًا.

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كما سجل بنك أبوظبي التجاري سعر شراء عند 53.73 جنيهًا وسعر بيع عند 53.83 جنيهًا، بينما احتلت كل من بنك كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي الأدنى في جانب الشراء عند 53.72 جنيهًا، مع تثبيت سعر البيع عند 53.82 جنيهًا. وتؤكد هذه البيانات التفصيلية، التي نشرتها "أموال الغد" المجلة الاقتصادية الشاملة التي تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر، على وجود استقرار نسبي في السوق المصرية وسط تباينات بسيطة لا تؤثر على الصورة العامة لأسعار الصرف.

أثر الاستقرار على السوق المحلية والمستهلك

يعتبر تثبيت أسعار الدولار الأمريكي عند هذا المستوى مؤشرًا على هدوء السوق المصرية في تعاملات هذا اليوم، حيث لم تشهد البنوك أي تقلبات حادة أو انحرافات كبيرة عن المتوسطات السابقة. ويسهم هذا الثبات في توفير بيئة مستقرة للمتعاملين في السوق، سواء كانوا تجارًا أو مستوردين أو متعاملين فرديين، مما يحد من حالة الغموض التي قد تصاحب تقلبات الأسعار الحادة. وتأتي هذه البيانات في سياق الجهود المستمرة لبنوك مصر للتعامل مع متطلبات السيولة النقدية وضمان استقرار العمل المصرفي.

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