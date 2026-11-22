تفاصيل أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرائدة يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بما في ذلك بنكي الأهلي ومصر وكورال وQNB مصر.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق التعاملات الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية. حيث شهد السوق المصرفي في هذا اليوم ثباتاً نسبياً في أسعار الصرف للوحدة النقدية الكويتية، مما يعكس استقراراً في توقعات التعاملات النقدية خلال بداية الأسبوع الجديد.

أسعار البنوك الرائدة في تداول العملات

أوضحت البيانات الصادرة عن بنك الأهلي المصري عن تثبيت سعر الدينار الكويتي عند 173.98 جنيه للشراء، و174.48 جنيه للبيع. كما سجل بنك مصر نفس المعدلات المحددة للديونار الكويتي، حيث عرض شراء العملة عند 173.98 جنيه مصري وبيعها عند 174.48 جنيه مصري، مما يشير إلى تشابه كبير في السياسات التسعيرية بين هذين المصرفين الكبريين.

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في المقابل، سجل البنك التجاري الدولي المصري سعراً انفرادياً مرتفعاً قليلاً في هذا الإطار، حيث حدد سعر الشراء عند 174.02 جنيه، وسعر البيع عند 174.52 جنيه. كما تعامل بنك QNB مصر بنفس النسب المحددة للبنك التجاري الدولي، حيث عرض شراء الدينار الكويتي بـ 174.02 جنيه وبيعه بـ 174.52 جنيه مصري، مما يعكس تنافسية محدودة في هذه الفئة البنكية.

تفاصيل أسعار المصارف الإسلامية والمحلية

أما بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، فقد حافظ على نفس أسعار بنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 173.98 جنيه وسعر البيع 174.48 جنيه. هذا التماثل في الأسعار بين المصارف الإسلامية والتجارية الكبرى يشير إلى وجود توازن في معروض العملات وطلبها داخل قطاع الخدمات المالية المصري.

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وبالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد سجل أدنى سعر في مجموعة البنوك المراجعة لهذا اليوم، حيث حدد سعر الشراء للدينار الكويتي عند 173.89 جنيه، وسعر البيع عند 174.39 جنيه. هذا الانخفاض البسيط مقارنة بغيره من البنوك الكبرى يعكس استراتيجية تنافسية قد يتبعها المصمم لجذب العملاء من متداولي العملات الصغيرة والمتوسطة.

تحليل الفروق السعرية بين المؤسسات

تظهر المقارنة الدقيقة بين هذه المؤسسات المصرفية تبايناً بسيطاً في هوامش الربح وسعر الصرف النهائي للمستثمر، حيث يتراوح الفرق بين أعلى سعر بيع وأدنى سعر بيع عند نقطة واحدة فقط (من 174.39 إلى 174.52). هذا الفرق الضئيل يخدم المستثمرين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن أفضل عروض الشراء والبيع في ظل ظروف السوق العادية.

وتستمر هذه المعدلات في سريانها خلال التعاملات المسائية لهذا اليوم، على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة بمجرد بدء التعاملات الصباحية للأيام القادمة، حيث يراقب المحللون حركة العملة الكويتية كجزء من حزمة العملات الخليجية المؤثرة في التوازن النقدي المصري.