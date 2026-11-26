ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 15.9% لتصل إلى 156.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مدفوعة بتزايد الصادرات المصرية وتراجع الواردات.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التجارة بين مصر وقطر بنسبة 15.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. سجل التبادل التجاري نحو 156.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 135 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس زخماً إيجابياً في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي باتجاهين متعاكسين: ارتفاع حاد في الصادرات المصرية إلى السوق القطرية، وتراجع ملحوظ في قيمة الواردات المصرية من السوق القطرية. وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع الاستقبال الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للزيارة الرسمية التي تتناول تعزيز التعاون الثنائي.

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قوة الصادرات المصرية نحو السوق القطرية

حققت الصادرات المصرية إلى قطر قفزة نوعية بمعدل نمو بلغ 44.3% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث وصلت قيمتها إلى 140 مليون دولار، مقابل 97 مليون دولار فقط خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وقد ساهم هذا الارتفاع بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري الثنائي لصالح القاهرة.

تصدرت مجموعة الخضروات والفواكه قائمة السلع المصرية المصدرة إلى قطر، حيث سجلت قيمة بلغت 60 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتؤكد هيمنة القطاع الزراعي على الصادرات المصرية في هذا السوق. وتلاه في الأهمية مجموعة الكاكاو ومحضراته بقيمة 12 مليون دولار، مما يعكس تنوعاً في القدرات التصديرية المصرية.

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وحلت الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثالثة بقيمة 11 مليون دولار، تليها محضرات الخضر والفواكه بنحو 9 ملايين دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار. ويوضح هذا التوزيع أن القطاع الصناعي الغذائي والمنتجات الزراعية يشكلان العمود الفقري للتجارة المصرية مع الدوحة.

تراجع الواردات المصرية من قطر وتحليل السلع

على الجانب الآخر من المعادلة التجارية، شهدت الواردات المصرية من قطر تراجعاً حاداً بقيمة 56.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة 16.4 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 38 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. وهذا الانخفاض الكبير ساهم في دفع فائض التبادل التجاري بشكل كبير.

فيما يخص السلع المستوردة، تصدرت مجموعة اللدائن ومصنوعاتها قائمة الواردات المصرية من قطر، بقيمة 5.1 مليون دولار. تلتها مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.1 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 3 ملايين دولار، مما يشير إلى استمرار اعتماد مصر على منتجات الطاقة والبتروكيماويات من شقيقة.

وتضمنت قائمة الواردات أيضاً منتجات كيماوية متنوعة بقيمة مليوني دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بنحو 1.8 مليون دولار. ورغم صغر حجم هذه الأرقام نسبياً مقارنة بالصادرات المصرية، إلا أنها تشكل جزءاً أساسياً من الهيكل الاستيرادي الحالي وتظهر تركيزاً أقل على المواد الكيميائية مقارنة بالمواد البترولية.

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الاستثمارات التبادلية وتحويلات العمالة

في مجال الاستثمارات، سجلت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 611.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في قطر نحو 170.6 مليون دولار خلال العام المالي نفسه. وتوضح هذه الأرقام تبايناً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة، حيث تفوق الدور القطري المالي بشكل واضح.

على صعيد تحويلات العاملين، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. وفي المقابل، سجلت تحويلات العاملين من قطر إلى مصر نحو 6.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

السياق الديمغرافي والرؤية المستقبلية

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد سكان مصر نحو 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، مقابل 3.2 مليون نسمة في قطر خلال الشهر نفسه. كما قدرت بيانات البعثة عدد المصريين المتواجدين في قطر بنحو 180 ألف مواطن حتى نهاية عام 2025، وهو ما يفسر حجم تدفقات التحويلات المالية الهائلة من العمالة المصرية.

جاء نشر هذه البيانات في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على رصد تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بالتزامن مع الزيارة الرسمية لأمير دولة قطر إلى مصر. وقد تناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، في خطوة تؤكد استراتيجية دمج البعدين الاقتصادي والسياسي في التعاون المشترك.