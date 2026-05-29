تجدد التوترات في المحيط الهادئ بين الصين وتايوان، حيث رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 10 طائرات عسكرية وثماني سفن حربية وأربع سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي. ويأتي هذا التطور بعد أن رصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري 257 طائرة عسكرية صينية و221 سفينة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي





