تجدد إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح.. وتهنئة السيسي للمسيحيين بعيد القيامة

تواصل مصر جهودها الإغاثية لقطاع غزة، مع تجدد دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح. في الوقت نفسه، تهنئ السيدة انتصار السيسي المسيحيين بعيد القيامة، مؤكدة على الوحدة الوطنية في مصر.

في يوم الأحد، تجددت عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، متجهةً نحو معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة . استقبل المعبر دفعة جديدة من الأفراد الفلسطينيين المغادرين إلى الأراضي المصرية، في حين تستعد الجهات المختصة لاستقبال دفعة أخرى من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج.

أكد مصدر مسؤول بمعبر رفح البري لـ«الشروق» استمرار إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية الضرورية، والاحتياجات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى الخيام والمواد البترولية. هذه المساعدات مقدمة من مختلف المؤسسات المصرية والعربية والدولية، وتتم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، لضمان وصولها إلى مستحقيها في غزة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف معاناة سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.\كشف المصدر عن الأرقام الإجمالية لشاحنات المساعدات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى الخميس الماضي. بلغ إجمالي عدد الشاحنات 29 ألفًا و200 شاحنة، محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، وبإجمالي حمولة تقدر بنحو 595 ألف طن تقريبًا. أشار المصدر إلى أن هذه المساعدات تغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات، بدءًا من الغذاء والدواء وصولًا إلى الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع. فيما يتعلق بالوقود، أوضح المصدر أن إجمالي شاحنات المواد البترولية التي دخلت منذ بدء الأزمة بلغ 1340 شاحنة، محملة بكميات كبيرة من السولار والغاز والبنزين. هذا الوقود ضروري لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والمخابز، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية. تعتبر هذه الجهود جزءًا من التزام مصر المستمر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.\وبالإضافة إلى ذلك، استعرض المصدر إحصائية سابقة توضح حجم المساعدات التي تم إدخالها منذ 7 أكتوبر 2023. تشير الإحصائية إلى إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، بالإضافة إلى 28 ألفًا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفًا و345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين. هذه الكميات الكبيرة من المساعدات تم إدخالها خلال الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي. تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني، وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها. من جهة أخرى، قامت السيدة انتصار السيسي بتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مؤكدةً على أن مصر تنعم بالمحبة والوحدة بين جميع أبنائها





