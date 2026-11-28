قضت النيابة العامة بتجديد حبس متسبب حادث الوراق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وسط استمرار الإجراءات الفنية لتحديد أسباب الحريق المميت.

قررت النيابة العامة ، ممثلة في جهات التحقيق المختصة، تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم المتسبب في وقوع الحادث المروع الذي شهدته الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً إضافية على ذمة التحقيقات الجارية. ويأتي هذا القرار في إطار الاستمرار في إجراء الاستفسارات اللازمة ومحاولة كشف ملابسات الحادث الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة.

وكان هذا الحادث المروري المأساوي قد أسفر عن نتائج مروعة، حيث أدت حوادث التصادم الحاد إلى نشوب حريق هائل في ناقلة المواد البترولية، مما نتج عنه مصرع ثلاثين ومائة شخص، بينما أصيب ستة وعشرون آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، مما دعا إلى استدعاء كل الطوارئ الصحية والأمنية.

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التحقيق في أسباب الحادث وملابساته

باشرت النيابة العامة التحقيقات الأولية فور وقوع الحادث مباشرة، حيث تم استدعاء العديد من المصابين وشهود العيان الذين كانوا موجودين في موقع الواقعة لاستجوابهم وجمع شهاداتهم الدقيقة حول تفاصيل اللحظات التي سبقت وكادت الحادث، وذلك لإبراز الصورة الكاملة للواقعة.

قامت فرق النيابة العامة أيضاً بإجراء معاينة دقيقة ومفصلة لموقع التصادم والحريق، وتمت ندبة الجهات الفنية المختصة لاستكمال عملية فحص ملابسات الواقعة بشكل علمي دقيق، بهدف بيان الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى حدوث الحادث المميت.

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إجراءات الطب الشرعي وتحديد الهويات

أكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها أنها أنهت بالفعل عملية سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك بإدلاء شهاداتهم، في حين تم التواصل مع ذوي المصابين الأخرين الذين لا يزالون تحت الرعاية الطبية. كما تمت ندبة مصلحة الطب الشرعي بشكل رسمي لأخذ عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين لإجراء عملية المضاهاة اللازمة.

يهدف هذا الإجراء العلمي الدقيق إلى تحديد هويات الجثامين التي تعذر التعرف عليها بشكل تقليدي، وذلك لضمان حقوق الأسر وتوفير الطمأنينة لهم من خلال التعرف الدقيق على رماهم، وهو ما يستغرق وقتاً وجهداً من قبل المختصين في هذا المجال.

وضع المتهم والتحقيق معه

أوضح بيان النيابة أن المتهم، والذي يشغل صفة قائد السيارة التي تسببت في الحادث، يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً فقط، وهو في المرحلة العمرية التي تتطلب حذرًا شديداً من قبل السائقين. وقد جرى عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بشكل رسمي لأخذ العينات اللازمة.

يهدف هذا الفحص الطبي إلى بيان مدى تعاطي المتهم لأي مواد مخدرة أو منومة قبل قيادة المركبة، وهو ما سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية بمجرد توفرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على تلك النتائج العلمية.