تجديد بروتوكول تعاون روتاري مصر وجهاز تنمية المشروعات لتمكين المرأة

وقع جهاز تنمية المشروعات وأندية روتاري مصر بروتوكول تعاون جديد لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التدريب والتمويل. تفاصيل الشراكة والتعهدات.

وقّع الأستاذ مصطفى حسن ، الرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور هشام شوقي ، رئيس الاتحاد النوعي ل أندية روتاري مصر ، بروتوكول تعاون رسمي يهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين. يأتي هذا التوقيع كاستكمال للبروتوكول السابق الذي وقعته الأطراف في عام 2024، بهدف دعم جهود ريادة الأعمال و تمكين المرأة بشكل أوسع وأكثر فعالية.

آليات التعاون وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات

يُعدّ هذا البروتوكول الجديد امتدادًا طبيعيًا للتعاون المستمر بين الجهاز وأندية روتاري مصر، حيث يركز على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات مبتكرة. تشمل الخطة الجديدة تنسيق الجهود لتسهيل نفاذ هذه المشروعات إلى الأسواق المحلية عبر خدمات التشبيك الشاملة التي تربط بين أصحاب الأعمال والموردين ومقدمي الخدمات الفنية. يهدف هذا التكامل في سلاسل القيمة إلى تحسين المبيعات وضمان استدامة النمو الاقتصادي لهذه الوحدات الإنتاجية.

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وأوضح مصطفى حسن أن التعاون سيتسع ليشمل إعداد خطة متكاملة للتدريب على ريادة الأعمال، مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفعلية للأسواق الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم استشارات فنية متخصصة لحاضنات الأعمال التابعة لأندية روتاري مصر، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإدارية للمشاريع الناشئة ويدعم قدرتها على المنافسة في البيئة الاقتصادية المتغيرة.

التركيز على تمكين المرأة وتوفير التمويل المستهدف

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز حرص المؤسسة على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير آليات تمويلية متنوعة ومنتجات مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجاته الخاصة. وأشار إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة للمشروعات الإنتاجية والصناعية لما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة القروض الموجهة للمرأة بلغت 45% من إجمالي المشروعات الممولة.

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وخلال الندوة التي نظمها نادي روتاري بعنوان "من التسويق إلى التشغيل"،披露 مصطفى حسن بيانات دقيقة حول إنجازات الجهاز في دعم السيدات، حيث قدّم تمويلات بقيمة 19.6 مليار جنيه لعدد 943.3 ألف مشروع للمرأة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2026. أسهمت هذه التمويلات في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل، مما يعكس الدور المحوري للجهاز في خلق فرص عمل مستدامة للفئات المستهدفة وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

رؤى الشركاء واستراتيجيات التنمية المستقبلية

من جانبه، أشاد الدكتور هشام شوقي بالتعاون المثمر بين أندية روتاري مصر وجهاز تنمية المشروعات، واصفًا إياه بالمظلة الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتنميته. وأكد أن تجديد التعاون يأتي استكمالًا لإتاحة مزيد من سبل الدعم والتطوير للفئات المستهدفة وفق بنود البروتوكول الموقع، مشيدًا بدور الجهة المعنية في تهيئة المناخ اللازم لإقامة مزيد من المشروعات في مختلف المجالات والأنشطة ودعم الشباب وتمكينهم.

كما أكدت نيفين بدر الدين، المحافظ القادم لروتاري مصر - المنطقة 2451 ومستشار لجنة التنمية الاقتصادية، أن البروتوكول المجدد يتيح للجانبين الاستفادة من الخبرات الفنية الداعمة لبيئة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن التركيز سيكون على الأنشطة الداعمة للمرأة الهادفة إلى تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يسهم في إقامة مشروعات خاصة قابلة للنمو والتوسع في ظل بيئة داعمة ومستقرة.

التزامات الجهات المشاركة في ندوة التسويق والتشغيل

وأشار الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التعاون مع روتاري مصر يتفق مع خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة. تهدف هذه الخطة إلى المساهمة في تطوير قدرات ومهارات المواطنين خاصة الشباب والمرأة لمساعدتهم على إقامة مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريعهم القائمة، بالإضافة إلى دعمهم فنياً والعمل على التوسع في تسويق منتجاتهم.

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وشدد المهندس عبد الرحمن سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بروتاري مصر، على أن هذا التوقيع يؤكد جهود روتاري مصر واهتمامها المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن تقديم خدمات متطورة يساعد هذه المشروعات على التطور والنمو، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.