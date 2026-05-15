تجديد العقد: الأهلي يرصد أربعة مدربين أجانب لخلافة توروب، ويحاول جاهزية بعض اللاعبين المصابين قبل مواجهة المصري البورسعيدي

يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب دراسة العديد من الخيارات الدفاعية قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، في ظل حالة الترقب بشأن جاهزية بعض اللاعبين المصابين. كما يحرص المدرب الدنماركي على متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال التدريبات اليومية، من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في المباراة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب دراسة العديد من الخيارات الدفاعية قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، في ظل حالة الترقب بشأن جاهزية بعض اللاعبين المصابين.

قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي، انتظار التقرير الطبي يحسم القرار وكشف الإعلامي جمال الغندور أن المدير الفني للأهلي لم يستقر حتى الآن على التشكيل النهائي لخط الدفاع، مفضّلًا تأجيل اتخاذ القرار إلى الأسبوع المقبل، انتظارًا للتقرير الطبي الخاص بعدد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة خلال الفترة الحالية. وأشار الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، إلى أن الجهاز الطبي يعمل بشكل مكثف لتحديد مدى قدرة اللاعبين المصابين على اللحاق بالمباراة، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة للفريق في ختام مشواره ببطولة الدوري.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب للدفع بهم في الخط الخلفي، تحسبًا لعدم جاهزية بعض العناصر الأساسية، حيث يسعى توروب للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن يمنح الفريق التوازن الدفاعي المطلوب أمام فريق المصري، الذي يُعرف بقوته الهجومية وتنظيمه الجيد داخل الملعب. كما يحرص المدرب الدنماركي على متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال التدريبات اليومية، من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في المباراة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ك ويدخل الأهلي مواجهة المصري بهدف تحقيق الفوز وإنهاء الموسم المحلي بصورة قوية، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في تقديم أداء مميز يليق باسم النادي وجماهيره، مع استمرار المنافسة على حصد الألقاب المحلية هذا الموسم. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف المصابين بشكل نهائي، قبل أن يعلن الجهاز الفني بقيادة توروب القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء المنتظر أمام المصري البورسعيد





