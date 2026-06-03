تجربة السيارات الجديدة: تويوتا موتور كورب تتخلى عن مشروع سيارتها الاختبارية، وميتسوبيشي تعود إلى فئة شاحنات بيك آب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن ال سيارات . تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار ال سيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم ال سيارات .

شهد قطاع تكنولوجيا السيارات صدمة استثمارية كبرى بعد أن أعلنت شركة تويوتا موتور كورب رسميًا من العاصمة اليابانية طوكيو عن إلغاء مشروع سيارتها الاختبارية الرائدة لكزس LF-ZC، وتصفية خطط إنتاج هذا الجيل الجديد كليًا من المركبات الكهربائية، والذي كان من المفترض هندسيًا وتسويقيًا أن يقود مسيرة الصانع الياباني للوصول إلى مبيعات مستهدفة تبلغ مليون سيارة كهربائية، بجانب استعراض أحدث الأساليب التصنيعية المستقبلية مثل تقنية الصب العملاق والمصانع فائقة الأتمتة.

أحدثت شركة لوتس البريطانية هزة قوية في الأوساط الرياضية بعد إعلانها الرسمي عن تراجعها الجزئي عن خطتها السابقة للتحول الكهربائي الخالص، مفسرة ذلك بتبني استراتيجية مرنة ومبتكرة تحمل اسم Focus 2030 تهدف إلى إعادة شغف محركات الاحتراق الداخلي الفائقة الممزوجة بالتقنيات الهجينة المتطورة، لتفتح جبهة منافسة مباشرة وشرسة مع طرازات فيراري الخارقة في غضون السنوات القليلة المقبلة. كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية رسميًا عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث تحول جذري في خطوط إنتاجها، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، تاكاو كاتو، الدخول مجددًا إلى فئة شاحنات بيك آب متوسطة الحجم ذات الهيكل على إطار Body-on-Frame.

كشفت شركة بي إم دبليو ألبينا الستار رسميًا عن سيارتها الاختبارية الجديدة كليًا فيجن ألبينا، وهي سيارة سياحة فاخرة فريدة من نوعها بنسخة إنتاجية واحدة One-of-one. يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات





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