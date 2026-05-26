تجهيزات مشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أتمت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن استعداداتها في مشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عقب نفرتهم من صعيد عرفات. وشهد المشعر تجهيز مساحات واسعة لاستيعاب الحشود، مع تهيئة مواقع المبيت ورفع كفاءة شبكات الإضاءة ومرافق الخدمات العامة. وعززت الجهات الأمنية والمرورية خططها لتنظيم حركة الحجاج وإدارة الحشود، من خلال نشر الفرق الميدانية في الطرق والمسارات المؤدية إلى المشعر. وفي الجانب الصحي رفعت المنظومة الصحية جاهزيتها عبر تشغيل المراكز الصحية ونقاط الطوارئ والإسعاف، وتوفير الكوادر الطبية والفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة. وسخّرت الجهات الخدمية إمكاناتها التقنية والميدانية كافة لدعم عمليات التفويج والمتابعة اللحظية.

