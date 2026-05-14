تحالف استثماري مصري إماراتي جديد يطلق مشاريع متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة بقيمة 150 مليار جنيه

تجسد الخطوة الجديدة في تحالف استثماري مصري إماراتي جديد يهدف لتنفيذ مشاريع متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات 150 مليار جنيه. يضم التحالف كيانات استثمارية من الجانبين، حيث يبدأ نشاطه بتطوير مشروعين رئيسيين أحدهما سكني متكامل يمتد على مساحة كبيرة بمحور استراتيجي على الطريق الدائري الأوسطي، ويضم وحدات متنوعة تشمل الفيلات والوحدات المتصلة والشقق، إلى جانب منطقة تجارية وإدارية وفندقية. كما يشمل المشروع الثاني تطوير وجهة تجارية وإدارية وفندقية متكاملة داخل القاهرة الجديدة، تضم مساحات للأعمال والخدمات ونادياً اجتماعياً ومجمعاً طبياً. ويعكس إطلاق المشروعين توجهاً نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على تنوع الاستخدامات وتعزيز القيمة الاستثمارية، في ظل ثقة متزايدة بقدرة السوق المصري على استيعاب استثمارات كبرى. ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال شركة VIE COMMUNITIES ضمن إطار تعاون استثماري مصري إماراتي، حيث يهدف للتوسع طويل المدى في القطاع العقاري.

