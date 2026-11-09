تحالف الراغبين يطلق مناورات عسكرية ضخمة في بولندا لدعم أوكرانيا

قوات من 11 دولة تحت القيادة البريطانية الفرنسية تبدأ مناورات واسعة في بولندا لاختبار جاهزية القوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا بعد انتهاء القتال.

أعلنت بريطانيا و فرنسا اليوم الاثنين عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق على الأراضي البولندية، وذلك تحت قيادة الفريق توم بيتمان ، بهدف اختبار الجاهزية القتالية للقوة متعددة الجنسيات لدعم الأمن الأوكراني. وتعد هذه المناورات خطوة عملية جوهرية ضمن إطار تحالف الراغبين ، حيث تسعى الدول المشاركة إلى تأكيد التزامها طويل الأمد باستقرار أوكرانيا وبناء قدرات دفاعية رادعة ضد أي تهديدات مستقبلية محتملة.

آليات العمل والتدريب القتالي المشترك

تتركز المحاور الرئيسية للمناورات التي انطلقت اليوم الاثنين على اختبار قدرات نقل القوات والمعدات الثقيلة والإمدادات اللوجستية عبر الحدود الدولية بكفاءة وسرعة عالية. كما يشمل البرنامج التدريبي إنشاء هياكل قيادة وسيطرة مشتركة بين الدول المشاركة، واختبار مستوى التنسيق اللوجستي الدقيق لضمان انسيابية العمليات العسكرية في ظل ظروف معقدة. ويهدف الفريق التدريبوي بشكل أساسي إلى إثبات قدرة الوحدات العسكرية المختلفة على الاندماج الكامل والعمل ضمن قوة متعددة الجنسيات موحدة وفاعلة، مما يعزز من جاهزيتها للانتشار السريع عند الحاجة. وأكد الفريق توم بيتمان خلال إطلاق المناورات أن هذه التمارين ستظهر بوضوح أن القوة متعددة الجنسيات هي قوة حقيقية وملموسة، وقادرة على تنفيذ مهامها الدفاعية بفعالية عالية.

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مشاركة الدول وتركيبة القوات العسكرية

تشارك في هذه العملية العسكرية الكبرى قوات عسكرية من 11 دولة، حيث تقود بريطانيا وفرنسا الجهد المشترك بنظام التناوب، مع مشاركة كل من بلجيكا، وإستونيا، وألمانيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا. ويستمر هذا الجهد التدريبي المكثف حتى تاريخ 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة إجمالية تقدر بنحو 2800 عسكري من مختلف الدول المشاركة.

وتبرز بريطانيا بمساهمة نشطة بلغت نحو 300 عسكري، فيما تأتي فرنسا في الصدارة كأكبر مساهم في هذه المناورات بنحو 1100 جندي، مما يعكس الأهمية التي توليها باريس للتحالف. وتتولى دولة بولندا دور الدولة المضيفة الرئيسية، مما يشمل المسؤولية الكاملة عن القيادة اللوجستية، واستقبال القوات، وتحريكها، وتوفير الوقود، والدعم الطبي، والبنية التحتية الأساسية اللازمة لاستضافة هذا الجهد المشترك.

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الأهداف الاستراتيجية والمستقبل

أكد قائد القوة الفريق توم بيتمان أن القوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا MNF-U لا تندرج تحت لواء حلف شمال الأطلسي، ولا تمثل مهمة لحفظ السلام أو لمراقبة وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي الأساسي يتمثل في دعم إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز قدراتها على الردع والدفاع الذاتي في مواجهة أي هجوم مستقبلي محتمل.

وأوضح بيتمان أن هذه القوة ستواصل رفع جاهزيتها لدعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء القتال الفعلي، بما يعزز من قدرة الجيش الأوكراني على حماية سيادته وأمنه الوطني. وأكدت بريطانيا وفرنسا رسمياً استعدادهما للمشاركة بقوات في إطار الترتيبات الأمنية ما بعد الحرب، بينما أشارت بولندا إلى أنها ستوفر الدعم اللوجستي الشامل دون إرسال قواتها المباشرة إلى الأراضي الأوكرانية.

المكونات البحرية والعمليات اللاحقة

تشمل هذه المناورات أيضاً اختبارات ميدانية للمكونات البحرية، حيث تختبر تركيا حالياً قدراتها في إسطنبول، مع التركيز على التخطيط لعمليات إزالة الألغام البحرية. وتأتي هذه العمليات التحضيرية كخطوة تمهيدية حاسمة لمساعدة المجتمع الدولي في إعادة فتح الموانئ الأوكرانية أمام الملاحة التجارية العالمية بعد انتهاء الحرب، مما يعزز التعافي الاقتصادي الإقليمي.

من جانبه، أعرب القائد الفرنسي السابق عن دعمه لهذا التحويل القيادي، حيث تولى الفريق توم بيتمان القيادة رسمياً خلفاً للقائد الفرنسي، في إطار نظام التناوب الدقيق بين بريطانيا وفرنسا. ويهدف هذا التناوب إلى ضمان استمرارية القيادة الفعالة والتزام الشركاء الرئيسيين بأمن واستقرار أوكرانيا على المدى الطويل، مع التأكيد على أن نشر القوة داخل أوكرانيا سيحدث فقط بعد توقف القتال وبطلب رسمي من الحكومة الأوكرانية.