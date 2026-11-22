تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، بينما أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة هذه الاعتداءات reiterating دعمها الكامل للمملكة.

أعلنت القيادة العامة ل تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسار صاروخ ballistic أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. جاء هذا الإعلان في إطار نبأ عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية المشتركة في كبح الهجوم والحد من آثاره.

وقد أكدت التقارير الأولية أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح قبل أن يصل إلى أهدافه المحددة، مما يعكس جاهزية عالية في منظومة الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية وتحالفها. وأكّد المتحدث باسم التحالف أن هذا الحادث هو جزء من سلسلة محاولات متكررة تقوم بها الميليشيا الحوثية لاستهداف أمن المملكة واستقرارها، وأن تحالف دعم الشرعية يواصل عمله بكل حزم لحماية المنطقة من هذه التهديدات.

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وصرح المتحدث أن قوات التحالف ستستمر في رصد أي تحركات مشبوهة والاستجابة السريعة لأي اعتداءات، لضمان سلامة الحدود والأراضي السعودية. وأشار إلى أن هذا النجاح في اعتراض الصاروخ يجسد التعاون الوثيق بين دول التحالف وفي المقدمة المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف. كما أكد على أن أي محاولة لزعزعة الأمن الإقليمي ستلقى رداً قاسياً وحاسماً من قبل التحالف وقواته المنتصبة على الأرض.

طبيعة الصاروخ المسقط واستهداف المنشآت المدنية

وأوضحت المصادر العسكرية أن الصاروخ المسقط كان من نوع يستخدم عادةً في الهجمات العشوائية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية، وهو ما يعكس الطبيعة الإجرامية للمليشيا الحوثية وعدم اكتراثها بحياة المدنيين الأبرياء. وأكد التحالف أن بلاده لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها من أي اعتداء مستقبلي. وأعربت الجهات الرسمية السعودية عن امتنانها للدعم المستمر من قبل تحالف دعم الشرعية في تأمين الحدود الجنوبية، مشددة على أن أي عدوان على المملكة هو عدوان على أمن الخليج العربي برمتها.

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وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها في كامل الجاهزية للتصدي لأي تحدٍ يمس سلامة المملكة، وأن قواتها المسلحة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الجوي والمياه الإقليمية والأراضي البرية. كما أشارت التقارير إلى أن الميليشيا الحوثية تستمر في استخدام تكتيكات غير قانونية وحشيّة تخالف جميع المعايير الدولية والأخلاقية، مما يجعلها هدفاً شرعياً للمواجهة والتصعيد العسكري عند اللزوم.

العزلة الإقليمية للحوثي واستهداف الاقتصاد

وأكد مراقبون أن هذا الحدث الأخير يبرز قدرة المملكة على الصمود والرد على أي استفزاز، في حين تزداد عزلة الميليشيا الحوثية إقليمياً ودولياً بسبب جرائمها المتتالية. وأشار الخبراء إلى أن استهداف المنشآت الاقتصادية في الرياض ليس مجرد عمل عسكري عشوائي، بل هو محاولة مدروسة لإرباك الاقتصاد السعودي وزعزعة الاستقرار السياسي، وهي محاولة تفضح نوايا الحوثي الحقيقية في تدمير التنمية والسلام في المنطقة.

وأكدت الجهات المختصة أن الأمن الداخلي في المملكة ليس فقط مسؤولية وزارات الدفاع والأمن، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب اليقظة الدائمة والاستعداد التام لكل الاحتمالات، خصوصاً مع استمرار هذا التهديد من قبل ميليشيا تدعمها قوى إقليمية معادية. وأكدت المصادر الأمنية أن هناك تنسيقاً مستمراً مع شركاء المملكة الاستراتيجيين لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، مشددة على أن المملكة لن تسمح لأي طرف بمس سيادتها أو أمن مواطنيها، وأن الرد سيكون دائماً متناسباً وفعّالاً بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة العربية.