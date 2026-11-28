شركة مصر لتأمينات الحياة تعلن عن سعر الطرح النهائي لأسهمها 12.80 جنيه، بقيمة إجمالية 9.6 مليار جنيه، مع تغطية الطلب 3.42 مرة في خطوة لتعزيز سيولة السوق.

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة رسميًا عن تحديد السعر النهائي ل طرح أسهم ها في البورصة المصرية ، حيث تم تثبيت القيمة عند 12.80 جنيهًا للسهم الواحد. ويشمل هذا الطرح إصدار إجمالي قدره 750 مليون سهم، تمثل نسبة 15% من رأس المال المصدر بالكامل للشركة. وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية لعملية الطرح 9.6 مليار جنيه مصري، لترتفع القيمة السوقية للشركة عند هذا السعر إلى 64 مليار جنيه مصري. وقد صدر هذا الإعلان في بيان صحفي يوم السبت، مما يؤكد جاهزية الشركة لدخول مرحلة التداول العام بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

تفاصيل عملية بناء سجل الأوامر وتغطية الطلب

جاء تحديد السعر النهائي عقب الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح، والتي حققت طلبات بقيمة إجمالية بلغت نحو 31.2 مليار جنيه مصري. وسجلت هذه الطلبات تغطية عالية نسبتها 3.42 مرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وآفاق نموها. وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند منتصف النطاق السعري الاسترشادي الذي سبق الإعلان عنه، والذي كان يتراوح بين 12 جنيهًا و13.60 جنيهًا للسهم. وقد سري السعر نفسه على شريحتي الطرح الخاص والعام، مما يضمن شفافية وتساويًا في الفرص أمام جميع المستثمرين المشاركين في هذه العملية التاريخية.

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هيكلية الملكية ومشاركة الصندوق السيادي

يتضمن الطرح بيع 750 مليون سهم من الأسهم القائمة المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، وهي الكيان المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وتوزيع هذه الأسهم يتم على النحو التالي: 712.5 مليون سهم مخصصة للطرح الخاص، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين في مصر وبعض الأسواق الدولية. أما الجزء المتبقي، البالغ 37.5 مليون سهم، فهو مخصص للطرح العام للاكتتاب العام في مصر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز سيولة الأصول وتنويع قاعدته الاستثمارية في القطاع المالي والتأميني، مع الحفاظ على سيطرة الدولة عبر الكيان القابض.

جدول زمني للتداول والموافقات الرقابية

وفقًا للجدول الزمني المعلن رسميًا، تستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام حتى يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026. ومن المتوقع أن يكون أول يوم متداول فيه أسهم الشركة في البورصة المصرية هو الخميس 3 ديسمبر 2026، أو في موعد قريب منه، رهناً باستكمال الموافقات الرقابية اللازمة. وقد أكدت الشركة أنها أتمت تسجيل أسهمها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وحصلت على موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهمها. وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء باقي الموافقات المطلوبة لإتمام الطرح، مما يضعها في المرحلة الأخيرة قبل دخول سوق المال بشكل رسمي.

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أداء مالي قوي وريادة في قطاع التأمين

وصف مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، تحديد السعر النهائي بأنه خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية. وأشار إلى أن الشركة تعد الأكبر في سوق تأمينات الحياة بمصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين وصافي الربح خلال عام 2025. وأظهرت البيانات أن الشركة سجلت إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال عام 2025، ودخل استثمار بلغ 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بقيمة 5.7 مليار جنيه. كما بلغت توزيعات الأرباح 3.7 مليار جنيه، محققةً عائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 19.7%، وعائدًا شاملاً بلغ 40.1%.

توسع الشبكة وفرص النمو المستقبلي

تمتلك الشركة شبكة توزيع واسعة تضم 161 فرعًا في 25 محافظة، وأكثر من 5 آلاف وكيل مبيعات، بالإضافة إلى شراكات للتأمين البنكي تغطي نحو 791 فرعًا مصرفيًا، بما في ذلك فروع البنك الأهلي المصري. وبالنسبة لنتائج النصف الأول من 2026، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.6 مليار جنيه، وصعد صافي الربح المعدل بنسبة 76% إلى 5 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي أصول الشركة 106.9 مليار جنيه، وحقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مما يعزز من قدرتها على استغلال فرص النمو في سوق تأمينات الحياة المنخفضة نسبيًا في مصر.