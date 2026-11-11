تحديث أسعار السجائر في مصر نوفمبر 2026.. زيادات جديدة وفيليب موريس

تعرف على آخر تحديث لأسعار السجائر المحلية والمستوردة في مصر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، مع تفاصيل الزيادات الجديدة لفيليب موريس وتعليمات التحقق من الأسعار.

واصلت أسعار السجائر في مصر جذب اهتمام المواطنين خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث دخلت زيادات سعرية جديدة حيز التنفيذ بشكل رسمي. شملت هذه التعديلات عددًا من أشهر العلامات التجارية الأجنبية والمحلية، وسط متابعة يومية مكثفة من المستهلكين للأسعار المعلنة داخل الأكشاك ومحال التجزئة.

تفاصيل الزيادات السعرية الجديدة

بدأ تطبيق الزيادات السعرية الجديدة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وشملت تعديلات تراوحت بين 6 و10 جنيهات للعبوة الواحدة. جاء هذا القرار في إطار سياسة تسعير مستمرة تهدف إلى ضبط السوق، مع استقرار أسعار عدد من أصناف السجائر المحلية عند مستوياتها المعلنة سابقًا دون تغييرات جوهرية.

Also read عودة كييري لقائمة غانا بعد غياب 4 سنوات.. وانضمام قدوس وجوردان أيو لمواجهتي الصومال بتصفيات أمم أفريقيا

تحركات فيليب موريس وأسعار المنتجات

شهدت منتجات شركة فيليب موريس تحركات سعرية واضحة ومحددة، حيث أعلنت الشركة قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجاتها المختلفة. تمثل التأكد من السعر المعلن خطوة وقائية مهمة للمستهلك لتجنب المغالاة في البيع، إذ أتاحت الشركة إمكانية معرفة السعر الرسمي الدقيق عبر مسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على العبوات.

Advertisement

ارتفاع تكلفة العلامات التجارية الكبرى

ارتفعت تكلفة شراء بعض العلامات التجارية العالمية بشكل ملحوظ، حيث سجلت عبوة ميريت زيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ارتفع سعر مارلبورو بواقع 7 جنيهات. كما شهدت عبوة إل آند إم زيادة بمقدار 6 جنيهات، مما يرفع الإنفاق الشهري على التدخين بشكل مباشر حسب عدد العبوات المستهلكة يوميًا.

نصائح للمستهلكين والتحقق من الأسعار

تظل النصيحة الأهم للمستهلكين هي مراجعة السعر المعلن المطبوع على العبوة قبل الشراء وعدم دفع مبالغ إضافية دون مبرر رسمي. يؤكد الخبراء أن الالتزام بالأسعار المعلنة يحمي المستهلك من الاستغلال، مع التذكير المستمر بأن التدخين يمثل مخاطر صحية جسيمة يجب تجنبها.