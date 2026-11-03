تحديث أسعار الذهب في مصر 3 نوفمبر 2026 وتفاصيل السبائك بالجرام

تعرف على أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث تراجعت أسعار عيار 21 لتصل إلى 6140 جنيهاً، مع توضيح أسعار السبائك من ربع جرام حتى كيلو جرام.

تشهد أسواق الذهب في مصر يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 حركة تنقل ملحوظة في أسعار البيع والشراء، حيث يواصل المعدن الأصفر جذب اهتمام المواطنين الراغبين في الادخار والاستثمار، وذلك تماشياً مع تنوع الأوزان المتاحة أمام المشترين في السوق المحلية. تتيح هذه الأوزان المتفاوتة فرصاً استثمارية متعددة للأفراد، بدءاً من أوزان صغيرة تتناسب مع المدخرات المحدودة وصولاً إلى السبائك الكبيرة الموجهة للمستثمرين ذوي رأس المال الأعلى، مما يعكس ديناميكية الطلب على هذه السلعة كوسيلة للحفاظ على القيمة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

تستند الأسعار الاسترشادية الحالية للسبائك في مصر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إلى سعر جرام الذهب عيار 24، وهو المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه معظم المتداولين في حساب القيمة السوقية الفعلية للمعدن في هذا اليوم. بدأت مستويات الأسعار للسبائك من 1760 جنيهًا مصريًا للسبيكة المكونة من ربع جرام، وهي الفئة الأكثر شيوعاً بين الشباب والفئات ذات الدخل المتوسط التي تبحث عن دخول تدريجي لسوق الذهب.

Also read توقيع مصر اتفاقيتي تمويل مع الإيفاد لدعم الزراعة وإدارة المياه

فيما بلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 35 ألفًا و200 جنيه مصري، بينما سجلت سبيكة 10 جرامات نحو 70 ألفًا و400 جنيه مصري، مما يضع حدوداً واضحة للتكلفة الاستثمارية للمنتجات ذات الأوزان المتوسطة التي يفضلها الكثير من المستثمرين كخيار وسطي بين السيولة العالية والتكلفة المنخفضة للقطعة الواحدة.

تراجع أسعار عيار 21 في السوق المحلية

في تطور ملموس لمؤشرات السوق المحلي، سجل سعر الذهب عيار 21 يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 انخفاضاَ ليصل إلى 6140 جنيهاً للجرام الواحد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الحرفية والمصنعية التي تعتمد في تسعيرها على هذا العيار كمرجع أساسي لوزن الذهب الخالص فيه. هذا التراجع في عيار 21 يمثل فارقاً هاماً عن مستويات الأسعار السابقة، ويوفر نافذة زمنية قد يستغلها المشترون الحريصون على دخول السوق بأسعار أقل مقارنة بذروة الأسعار.

Advertisement

يأتي هذا التراجع في سياق عام من التقلبات اليومية التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يراقب المحللون والمستهلكون عن كثب حركة الأسعار لتحديد التوقيت الأمثل للشراء أو البيع، خاصة مع تباين توقعات اتجاهات السوق على المدى القصير والمدى المتوسط، مما يجعل متابعة أسعار الذهب يومياً ضرورة ملزمة لكل من يرغب في إدارة محفظته الاستثمارية بعناية.

تحليل المؤثرات الاقتصادية وسياق السوق

لا تقتصر حركة أسعار الذهب على المعطيات المحلية فحسب، بل تتأثر أيضاً بالتطورات العالمية، حيث تترقب الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وهي ملفات شائكة تربط بين واشنطن والقاهرة وتؤثر بشكل غير مباشر على قرارات البنك المركزي وأسعار الصرف التي تؤثر بدورها على الذهب. هذه العوامل الخارجية تضيف طبقة من التعقيد على حسابات المستثمرين المصريين، الذين يجب أن يأخذوا في الاعتبار تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار السلع الأساسية عالمياً.

في与此同时، يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية عمل البنوك تسجيل تباينات في أسعار البيع والشراء، مما يخلق بيئة من الترقب حول استقرار العملة المحلية، وهذا الاستقرار أو التقلب له علاقة طردية أو عكسية مع حركة الذهب كونه ملاذاً آمناً أثناء فترات عدم اليقين المالي، مما يبرر الاهتمام المتزايد من المواطنين الراغبين في تحويل مدخراتهم إلى عملات صلبة أو معادن ثمينة.