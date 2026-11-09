تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم 9 نوفمبر 2026 ومستجدات سوق الصاغة

متابعة شاملة لأسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مع توضيح أسعار العيارات المختلفة وتوقعات تحركات الاثنين وتأثير الدولار والأونصة العالمية.

تبدأ تعاملات يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وسط ترقب كبير من المستثمرين والمواطنين لتحركات أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث أنهى المعدن الأصفر تعاملات يوم الأحد على مستويات مرتفعة نسبيًا. يستمر التمعن في حركة الأونصة العالمية و سعر الدولار الأمريكي، باعتبارهما العاملين الأبرز في تحديد سعر الذهب محليًا، مما يجعل متابعة التحديثات اللحظية ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في الوقت المناسب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين، نحو 6225 جنيهًا للبيع و6175 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث للأسعار المسجلة بمحلات الصاغة في الساعة 11:58 مساء يوم الأحد 8 نوفمبر. تظل هذه الأسعار الاسترشادية هي نقطة الانطلاق الأساسية لمتابعة سوق الذهب مع بداية تعاملات الاثنين، حيث تعكس استقرارًا نسبيًا مع هفط طفيف يراهن عليه المتعاملون في ظل التقلبات العالمية.

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تفاصيل أسعار العيارات الأخرى والدولار

فيما يخص عيار 24 من الذهب، الذي يُعد أساس حسابات التاجers والمحلات، سجل السعر نحو 7115 جنيهًا للبيع و7055 جنيهًا للشراء. بينما تراوح سعر عيار 14، وهو مناسب للحلي الخفيفة، بين 4150 جنيهًا للبيع و4115 جنيهًا للشراء. هذه الفروق في أسعار الشراء والبيع توضح هوامش الربح التي يأخذها التجار، وتؤكد على أهمية السؤال عن سعر الشراء الحقيقي لمن يرغبون في بيع الذهب الذي بحوزتهم، وليس الاكتفاء بسعر البيع المعلن للجمهور.

يتجه أنظار المتعاملين أيضًا إلى حركة الأونصة العالمية، التي سجلت نحو 4066 دولارًا في الوقت الحالي، بالتزامن مع متابعة سعر الدولار الأمريكي. بلغ سعر دولار الصاغة نحو 54.42 جنيه، مقابل 54.07 جنيه وفق السعر البنكي الوارد في التحديث الأخير. تنعكس هذه المتغيرات النقدية مباشرة على تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب ومستويات الإقبال على الشراء والبيع من قبل المواطنين للاستثمار أو للاستخدام الشخصي.

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نصائح للمتداولين وقيمة النصاب

بالنسبة للراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، تظل متابعة حركة الأسعار على مدار يوم الاثنين ومقارنة مستويات الشراء والبيع خطوة مهمة قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة مع إمكانية تغير الأسعار بشكل سريع وفق حركة الأسواق العالمية. أما المقبلون على الزواج أو الشراء للاستخدام، فيمكنهم مقارنة تكلفة المشغولات من عيار 21 و18، مع ضرورة حساب المصنعية والدمغة والضريبة بصورة منفصلة، لأن السعر المعلن للجرام لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات التي سيخرجون بها.

بلغت القيمة التقريبية لنصاب زكاة الذهب، وفق سعر عيار 24 الوارد في التحديث، نحو 599 ألفًا و675 جنيهًا، بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 24. تعكس مستويات الذهب الحالية استمرار أهمية المعدن الأصفر كأحد الأدوات التقليدية التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، لكنها في الوقت نفسه تفرض ضرورة عدم التسرع في الشراء أو البيع، ومتابعة الأسعار الفعلية داخل محلات الصاغة بدقة لتجنب الخسائر المحتملة.