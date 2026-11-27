تحديد منافس منتخب مصر في دور الـ 32 لكأس العالم للناشئين 2026 حيث تأهل منتخب كولومبيا كوصيف المجموعة الثانية عشرة ليواجه المصريين في المرحلة التالية من البطولة.

أكدت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر على تأهل منتخب مصر رسمياً إلى مرحلة خروج المغلوب، وتحديداً دور الـ 32 ، وذلك عقب إنهاء مشواره في المجموعة الأولى بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط كاملة. وقد حسمت هذه النتيجة مصير الخصم الذي سيواجه الفراعنة في الجولة التالية من البطولة بعد انتهاء جميع مباريات المجموعة، مما يضع الفريق الوطني أمام تحدٍ جديد في المسيرة العالمية.

تأهل كولومبيا كوصيف المجموعة الثانية عشرة

منتخب كولومبيا هو المنافس الذي سيتم تحديده رسمياً لمنتخب مصر في دور الـ 32، حيث تأهل الفريق الكولومبي كوصيف للمجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط أيضاً، متزامناً مع انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، وهو التاريخ الذي حسم فيه المصير النهائي للمجموعات المختلفة.

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مسار التأهل ونتائج مباريات الفريقين

بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بخسارة أمام المنتخب اليوناني بنتيجة 2-1، قبل أن يعوض هذه الهزيمة بالفوز على المنتخب المحلي قطر بنتيجة 2-0، ثم يحقق انتصاراً كبيراً على منتخب بنما بنتيجة 4-1، ليضمن بذلك صعوده من المجموعة. وفي المقابل، خاض منتخب كولومبيا مساره بدءاً بخسارة أمام صربيا بنتيجة 1-0، ثم انتصر على هندوراس بنتيجة 2-0، وأخيراً فاز على اليابان بنتيجة 2-1، مما مكنه من تأمين المركز الثاني في مجموعته.

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قائمة المتأهلين والمغادرين من البطولة

تأهل في صدارة المجموعات اثنا عشر منتخباً هم: اليونان، كوريا الجنوبية، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، كرواتيا، مالي، إسبانيا، البرازيل، تشيلي، المكسيك، وصربيا. بينما جاءت قائمة الوصائف مكونة من اثني عشر فريقاً آخر تشمل مصر، أوغندا، الأرجنتين، السعودية، ساحل العاج، السنغال، بلجيكا، المغرب، أيرلندا، الجزائر، فنزويلا، وكولومبيا. بالإضافة إلى ثمانية منتخبات حققت المركز الثالث وتأهلت كأفضل ثوالث وهي: الإكوادور، موزمبيق، الأوروغواي، أوزبكستان، طاجيكستان، الصين، جمهورية الدومينيكان، واليابان.

التفاصيل التنظيمية ومستقبل البطولة في قطر

تستضيف دولة قطر النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، بمشاركة واسعة تضم 48 فريقاً دولياً تم توزيعهم على 12 مجموعة، كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات. وبعد حسم تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة، ودعت البطولة نخبة من المنتخبات التي غادرت المنافسات مبكراً وتشمل بنما، الدنمارك، فيجي، كاليدونيا الجديدة، جامايكا، هايتي، فيتنام، نيوزيلندا، كوبا، مونتينيجرو، الكاميرون، رومانيا، هندوراس، كوستاريكا، قطر، وتنزانيا، لينتقل الجميع الآن لمتابعة المرحلة الأكثر إثارة في البطولة.