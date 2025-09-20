تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان.. وزيارة رئيس سنغافورة لمصر

الإعلان عن موعد مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة، واستقبال الرئيس السيسي وقرينته لوفد سنغافوري رفيع المستوى، يعكسان نشاطًا دبلوماسيًا ورياضيًا مكثفًا في مصر.

أعلنت الهيئة الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين نادي بيراميدز ونادي نهضة بركان . يأتي هذا الإعلان في ظل استعدادات الفريقين لخوض المباراة الهامة التي تجمع بين بطلي كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا. تشهد المباراة ترقباً كبيراً من الجماهير ال مصر ية والمغربية على حد سواء، لما يمثله اللقب من أهمية معنوية ورياضية. وتعتبر هذه المباراة فرصة للفرق لعرض مهاراتهم وقدراتهم على الساحة الإفريقية، بالإضافة إلى طموحاتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، في ظل سعي كل منهما للفوز باللقب الغالي. وفي سياق متصل، شهدت مصر في الآونة الأخيرة زيارة رسمية لرئيس جمهورية سنغافورة، السيد ثارمان شانموجار أتنام، وقرينته السيدة جين يوميكو أتوجي. وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي ضيفيهما في قصر الاتحادية، في إطار الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أعربت السيدة انتصار السيسي عن ترحيبها بالسيدة جين يوميكو أتوجي، مؤكدة على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية. وأشارت إلى اعتزازها بهذا اللقاء، وتقديرها للجهود الرائدة التي تبذلها سنغافورة في مجالات التنمية البشرية والابتكار. وخلال الزيارة، جرت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث أدى حرس الشرف التحية، وعزف السلامان الوطنيان لمصر وسنغافورة، ثم التقطت صورة تذكارية جمعت الرئيسين. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي مصر لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة. وتشير هذه الزيارة إلى الاهتمام المتبادل بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شهدت البلاد في الآونة الأخيرة العديد من الأحداث والمستجدات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك القطاع الرياضي والعلاقات الدبلوماسية. تجدر الإشارة إلى أن السيدة انتصار السيسي حرصت على التعبير عن تقديرها لجهود سنغافورة في مجالات التنمية البشرية والابتكار، مما يعكس حرص مصر على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذه المجالات الهامة. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. وتشير هذه الزيارة إلى أهمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وسنغافورة، وإلى سعي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما أنها تعكس اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع دول شرق آسيا، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والابتكار. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مصر تطورات متسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والثقافة. وتسعى مصر إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز هذه التطورات، وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن تعزيز العلاقات مع سنغافورة يمثل جزءاً من استراتيجية مصر لتوسيع دائرة علاقاتها الدولية، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز التعاون مع دول آسيا، والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات التنمية والابتكار. وتعتبر زيارة رئيس سنغافورة لمصر فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلام. وتشمل هذه المجالات مكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة. وتسعى مصر إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتعمل مصر على تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول، والتعاون معها في مجالات التنمية والابتكار، وتحقيق الأمن والسلام





