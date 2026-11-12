تحديث أسعار العملات والأرصاد الجوية في مصر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026

تحديث شامل لأسعار العملات في البنوك المصرية وتفاصيل طقس اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 مع توقعات بهطول الأمطار ونشاط الرياح.

تشهد الأسواق المالية والمراكز البنكية في مصر تحديثاً مستمراً لقيم صرف العملات الأجنبية والعربية، حيث يقدم التقرير الحالي أبرز الأسعار المعتمدة في البنوك المحلية ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026. تتزامن هذه البيانات المالية مع نشر الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوقعاتها الجوية الدقيقة، مما يوفر صورة شاملة عن الظروف السائدة في مختلف المجالات الحيوية للمواطن المصري.

توقعات الطقس وهطول الأمطار في الإسكندرية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا. ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة أحياناً، على بعض المناطق وخاصة على مناطق من شرق محافظة الإسكندرية. يأتي ذلك في وقت تتسم فيه الأجواء بالبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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تفاصيل الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط الرياح وهطول أمطار متقطعة

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة. كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة. هذه العوامل الجوية تتطلب الحذر أثناء التنقل واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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تطور المشهد الجيوسياسي والأمن الإقليمي

في السياق السياسي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأمن سيعود إلى الشرق الأوسط فور انتهاء الحرب مع إيران. ينعكس هذا التصريح على التوقعات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، حيث يرتبط استقرار الأسواق المالية ارتباطا وثيقا بظروف الأمن الإقليمي والسياسات الدولية المحيطة بالصراعات الجيوسياسية.

النشاط الزلزالي وتفصيلات الهزة بدهب

كشفت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة دهب، مسجلة قوتا مقداره 5.02 درجة. هذا النشاط الزلزالي يأتي ضمن مراقبة مستمرة للنشاط التكتوني في شبه جزيرة سيناء، وقد لا يكون له آثار مدمرة كبيرة، إلا أنه يتم رصده بدقة لضمان سلامة البنية التحتية والسكان في المناطق المتأثرة.