تحديث أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية يوم 2 نوفمبر 2026

تعرف على أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 نحو 6160 جنيهاً. استعراض شامل للأسعار العالمية والخضروات واللحوم في الأسواق المصرية.

شهدت الأسواق المحلية والعالمية حركة نشطة يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 ، حيث تباينت الأخبار بين المتغيرات الاقتصادية الحادة والأحداث الجيوسياسية المتشعبة. في الجانب المحلي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، بينما اتجهت الأنظار نحو مستجدات الوضع في الخليل ومطالبات بوقف العدوان ورفع الحصار لضمان عودة النازحين إلى منازلهم بسلام. وفي وقت واحد، دارت فضائح إعلامية حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا فيما يخص رقصهما في الفعاليات العامة.

أسعار الذهب المحلية والعالمية اليوم

شهد سعر الأوقية الذهبية العالمية ارتفاعاً بنحو 40 دولاراً، مما ساعد في تعويض جزء من الخسائر السابقة التي تجاوزت 120 دولاراً. يأتي هذا الصعود الحاد وسط ترقب دقيق من الأسواق المالية العالمية للتطورات الجيوسياسية المتسارعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تقلبات الأسعار. كما أن البيانات الاقتصادية المرتقبة تلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاهات السوق، إلى جانب التقلبات المستمرة في أسعار النفط التي تشكل عاملاً مؤثراً.

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تداول الذهب عالمياً عند نحو 3915 دولاراً للأوقية، مقارنة بالمستوى السابق المسجل عند 3876 دولاراً. وقد تحرك السعر في نطاق تعاملات مبكرة تراوح بين 3875 و3919 دولاراً، مما يعكس حالة من التذبذب والسيولة العالية في تداولات الصباح. ويستعرض القراء فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب دون إضافة المصنعية إلى سعر الجرام، نظرا لاختلافها وفقا لعدد من العوامل.

تختلف قيمة المصنعية بشكل كبير بين الشركات والمصانع، حيث تتراوح عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريباً. قد تزيد هذه النسبة أو تنخفض وفقاً لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة. كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعاً في المصنعية.

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تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم

في السوق المصري، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6160 جنيهاً، وهو العيار الأكثر استخداماً في صنع الحلي والمشغولات الذهبية. يأتي هذا السعر في سياق يتأثر بشكل مباشر بالسعر العالمي للذهب وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يجعله عرضة للتغيرات اليومية.

يتميز عيار 24، الذي يستخدم غالباً في صناعة السبائك والودائع الذهبية، بانخفاض تكلفة تصنيه مقارنة بالمشغولات المصنوعة من أعيرة أخرى. هذا الاختلاف في التكلفة يعتمد على عوامل متعددة تشمل نوع العيار والشركة المصنعة إلى جانب المكان الجغرافي الذي تتم فيه عملية الشراء. لذا، فإن السعر الذي يدفعه المستهلك قد يختلف قليلاً من محل لآخر حتى لو كان الذهب من عيار واحد.

مستجدات الأسواق والأسعار الأخرى

إلى جانب الذهب، شملت قائمة الأسعار اليومية في الأسواق المصرية يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم. تعاني هذه السلع من تقلبات مستمرة بسبب العوامل الموسمية وتغيرات سلسلة التوريد، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة ملحة للمستهلكين لتخطيط ميزانياتهم المنزلية بدقة.

في السياق السياسي والدولي، برزت وقفة في الخليل للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال ورفع الحصار وعودة النازحين إلى منازلهم، مما يعكس استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها المباشر على المعنويات المحلية والإقليمية. كما احتل موضوع حديث ترامب عن خلافاته مع زوجته ميلانيا بشأن الرقص في الفعاليات العامة مساحة من الاهتمام الإعلامي، مما يسلط الضوء على الجانب الإنساني والسياسي للمشهد العالمي المعقد.