تحديث أسعار الفواكه في مصر ونشاط منتخب مصر لكرة القدم في 15 نوفمبر 2026

استعراض شامل لأسعار الفواكه الطازجة في مصر يوم 15 نوفمبر 2026، مع تفاصيل أسعار البرتقال والمانجو والموز، ومراجعة لبرنامج تدريبات المنتخب الوطني في سوق العبور.

في سياق يجمع بين النشاط الرياضي المكثف وتحركات الأسواق المحلية، خاض المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، المعروف بفريق الفراعنة، جلسة تدريبية استشفائية متخصصة في يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. أُقيمت هذه التدريبات في منطقة سوق العبور للجملة، بهدف إعادة تأهيل اللاعبين وتحسين لياقتهم البدنية قبل المواعيد الدولية المقبلة. وفي وقت كان فيه الرياضيون يركزون على التعافي العضلي، كانت أسعار السلع الغذائية في نفس الأسواق تخضع لتقلبات يومية تعكس العرض والطلب، حيث سجلت منتجات الفواكه الطازجة تفاوتات ملحوظة في الأسعار.

تفاصيل أسعار الفواكه الاستوائية والموالح

شهدت أسعار الموالح والفواكه الطازجة تبايناً واضحاً في أسواق التجزئة التابعة لسوق العبور للجملة في 15 نوفمبر 2026، حيث تم إضافة من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد عند البيع للمستهلكين النهائيين. تراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و15 جنيهاً للكيلو، بينما سجل سعر البرتقال السكري ما بين 9 و14 جنيهاً للكيلو، مما جعله الخيار الأرخص نسبياً بين أصناف البرتقال. وفي الجانب المقابل، ارتفع سعر البرتقال أبوسرة ليسجل بين 12 و18 جنيهاً للكيلو، بينما شهد سعر اليوسفي نطاقاً واسعاً يتراوح بين 10 و20 جنيهاً للكيلو، مما يعكس تفاوت الجودة والأصل بين الأصناف المتاحة.

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أما بالنسبة للفواكه الأخرى، فقد سجل الليمون البلدي أسعاراً تراوحت من 12 إلى 18 جنيهاً للكيلو، في حين بقي سعر الجريب فروت منخفضاً نسبياً بين 6 و12 جنيهاً للكيلو. وفي فئة الفواكه الاستوائية، سجل سعر الموز المغربي رقماً مرتفعاً نسبياً تراوح بين 22 و32 جنيهاً للكيلو، بينما سجلت المانجو الزبدية، التي تُعد من الفواكه المفضلة محلياً، أسعاراً مرتفعة جداً تراوحت بين 50 و60 جنيهاً للكيلو. كما تراوح سعر الشمام والكانتا لوب بين 10 و20 جنيهاً للكيلو، مما يضعها في شريحة متوسطة من حيث التكلفة مقارنة بالفواكه الأخرى.

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أسعار العنب والبطيخ والعروض التنافسية

في قطاع الفواكه الفاخرة، سجل عنب كرمسون أسعاراً مرتفعة جداً تراوحت بين 40 و50 جنيهاً للكيلو، مما يجعله من أغلى الأصناف المتاحة في السوق المحلي. وفي نفس الوقت، لم يغفل المستهلكون أسعار البطيخ، الذي سجل أسعاراً متفاوتة جداً تراوحت بين 24 و100 جنيه للثمرة الواحدة، وهذا التباين الكبير يعود بشكل أساسي إلى اختلاف أوزان الثمار وجودتها، حيث تتراوح الأسعار بناءً على وزن كل ثمرة بشكل مباشر. هذه الفروقات السعرية توضح للمستهلك العادي أهمية مقارنة الأسعار ومقارنة الجودة قبل الشراء.

دعم الصادرات الزراعية المصرية عالمياً

بالإضافة إلى حركة الأسعار المحلية، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لدعم الصادرات الزراعية المصرية عبر فتح أسواق خارجية جديدة وتطوير منظومة الحجر الزراعي لضمان الجودة. يتم ذلك من خلال تحديث المعامل بأحدث الأجهزة العالمية، بما يعزز جودة المنتجات الزراعية وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وقد وصلت الصادرات المصرية حالياً لتصدير نحو 350 سلعة زراعية إلى أكثر من 160 سوقاً خارجياً، في ظل توسع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة أسهم في فتح أكثر من 83 سوقاً جديداً أمام الصادرات الزراعية المصرية. هذا التوسع يعكس استراتيجية الدولة لبناء قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة.