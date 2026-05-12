تحديات أمن الطاقة في مصر واستراتيجيات التحول نحو الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي

تحليل مفصل لتصريحات المهندس أسامة كمال حول مخاطر التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة في مصر وضرورة تسريع الاعتماد على الطاقة الشمسية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

أدلى المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بتصريحات هامة ومطولة كشف خلالها عن الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع أزمات الطاقة في مصر في ظل التقلبات السياسية العالمية.

وأوضح كمال أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة من التوترات، مشيراً إلى أن استمرار حالة الصراع أو الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد يفرض على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وصعوبة لضمان استدامة الإمدادات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال تفاقم هذه الأزمات الدولية فإن الخيارات المتاحة ستكون محدودة للغاية ولن تتوفر بدائل سهلة لتجاوز التحديات الطاقية، مما يستوجب الاستعداد المسبق والتحرك السريع لسد الفجوات الإنتاجية. وفي إطار البحث عن حلول فورية وعملية، اقترح المهندس أسامة كمال ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع، معتمداً في ذلك على المبادرات الأهلية والمشاريع الصغيرة التي يمكن تنفيذها بسرعة فائقة مقارنة بالمشاريع القومية الكبرى.

وشدد على أهمية استغلال المساحات المتاحة فوق أسطح المدارس، والمباني الحكومية، والبنوك، والمستشفيات لتحويلها إلى وحدات منتجة للطاقة النظيفة، معتبراً أن هذا التوجه هو الحل الأسرع والأكثر كفاءة لتخفيف الضغط عن الشبكة القومية للكهرباء. وفي سياق متصل، أثنى كمال على قرار مجلس الوزراء الذي يلزم المصانع بتوفير نسبة 25% من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر شمسية، معتبراً هذه الخطوة بداية حقيقية للتحول الصناعي الأخضر، كما لفت إلى أن حملات التوعية لترشيد الاستهلاك المنزلي تسير في اتجاه جيد ولكنها تحتاج إلى استمرارية وتكثيف لتصبح ثقافة مجتمعية راسخة تساهم في تقليل الهدر العام.

أما فيما يتعلق بملف استكشافات البترول والغاز الطبيعي، فقد أشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى وجود تحدي زمني كبير، حيث أن الانتقال من مرحلة البحث والاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج الفعلي يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 18 شهراً، وهو ما يعني أن أي إعلان عن اكتشافات جديدة لا يترجم إلى زيادة فورية في الإمدادات، بل يتطلب تخطيطاً طويل الأمد. وأضاف أن الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي ساهمت في منع تدهور حاد في الشبكة كان من الممكن أن يحدث نتيجة نقص الإنتاج الذي وصل في مرحلة ما إلى أقل من 4 مليار قدم مكعب من الغاز.

وأكد أن الوضع الحالي شهد تحسناً ملموساً حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مما يعني نجاح الدولة في تخطي مرحلة الانحدار الإنتاجي التي كانت تتراوح نسبتها بين 10% و15%. واختتم المهندس أسامة كمال حديثه بالإشادة بالنتائج التي حققتها وزارة البترول خلال العام المنصرم، حيث تمكنت من إضافة مليار قدم مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة، وهو ما وصفه بأنه إنجاز ممتاز يساهم في استقرار منظومة الطاقة.

وأوضح أن هذا النمو في الإنتاج يعكس قدرة القطاع على التكيف مع الأزمات، لكنه حذر من الركون إلى هذه النتائج، داعياً إلى تكثيف عمليات التنقيب والشراكات مع الشركات العالمية لضمان تدفقات مستدامة من الطاقة تضمن النمو الاقتصادي وتحمي الدولة من تقلبات السوق العالمية والنزاعات الجيوسياسية التي لا ترحم، مؤكداً أن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في المرحلة الراهنة والمستقبلية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي أمن الطاقة مصر التغير المناخي

United States Latest News, United States Headlines