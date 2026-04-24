تحديث مواعيد صلاة الجمعة في المحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، تعرف على مواعيد صلاة الجمعة الجديدة في مختلف المحافظات المصرية لضمان أداء الشعيرة في وقتها المحدد.

مع بدء العمل الرسمي بنظام التوقيت الصيفي لعام 2024، يتزايد اهتمام المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بمعرفة مواعيد الصلاة ، وخاصة صلاة الجمعة ، وذلك لضبط حياتهم اليومية وفقًا للتوقيت الجديد والحرص على أداء الشعائر ال ديني ة في أوقاتها المحددة.

يأتي هذا الاهتمام في ظل تطبيق القانون الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر. هذا التغيير الزمني يؤثر بشكل مباشر على مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، مما يستدعي من المواطنين متابعة التحديثات والتأكد من المواعيد الصحيحة في مناطقهم. تختلف مواعيد صلاة الجمعة من محافظة إلى أخرى نظرًا للفروق الجغرافية وتأثيرها على حسابات الوقت.

في القاهرة والجيزة، تقام صلاة الجمعة في تمام الساعة 12:53 ظهرًا. بينما في الإسكندرية، يكون موعدها في الساعة 12:58 ظهرًا. وفي محافظات الصعيد، تتفاوت المواعيد أيضًا، حيث تقام الصلاة في أسوان وقنا في الساعة 12:47 ظهرًا، وفي أسيوط في الساعة 12:53 ظهرًا، وفي سوهاج في الساعة 12:51 ظهرًا. أما في مدن الدلتا، فيكون موعد الصلاة في المنصورة الساعة 12:53 ظهرًا، وفي الزقازيق الساعة 12:52 ظهرًا.

وفي بني سويف، تقام الصلاة في الساعة 12:54 ظهرًا، وفي المنيا الساعة 12:55 ظهرًا. وبالانتقال إلى مدن القناة وسيناء، نجد أن الصلاة تقام في الإسماعيلية الساعة 12:49 ظهرًا، وفي السويس الساعة 12:48 ظهرًا، بينما تكون في العريش الساعة 12:43 ظهرًا، وفي شرم الشيخ الساعة 12:41 ظهرًا. هذه الاختلافات في المواعيد تؤكد أهمية الانتباه للتوقيت المحلي لكل محافظة لضمان أداء الصلاة في وقتها الشرعي.

إن تطبيق التوقيت الصيفي له أبعاد متعددة تتجاوز مجرد تغيير في الساعة، فهو يهدف إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، يتطلب هذا التغيير وعيًا من المواطنين وتكيفًا مع المواعيد الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالصلاة والمناسبات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المعنية توفير المعلومات والتحديثات اللازمة للمواطنين بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي لبس أو ارتباك.

التوقيت الصيفي صلاة الجمعة مواعيد الصلاة المحافظات المصرية أوقات الصلاة

