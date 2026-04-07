تحديات نزع السلاح في غزة: ضغوط دولية وتساؤلات حول المستقبل

تتصاعد الضغوط على حركة حماس لقبول مقترح نزع السلاح في قطاع غزة، ضمن جهود دولية لإيجاد حل للأزمة. يواجه المقترح تحديات كبيرة، بما في ذلك تحفظات حماس وعدم التزام إسرائيل، مما يلقي بظلال من الشك على فرص التوصل إلى اتفاق شامل. تتضمن الخطة المقترحة تفكيك شبكة الأنفاق وتسليم الأسلحة، مع تحديد جدول زمني. يتزامن ذلك مع تحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية المتدهورة في القطاع.

في خضم التطورات الدولية المتسارعة الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة ، تتصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الصراع وتفتح آفاق إعادة الإعمار . في هذا السياق، ظهرت اقتراحات جديدة تدعو إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وسط تباين في وجهات النظر وتعقيدات ميدانية وسياسية تعيق فرص التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يجعل تحقيقه مهمة صعبة ومليئة بالتحديات.

منحت هيئة السلام في غزة حركة حماس مهلة تنتهي في نهاية الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن قبول مقترح نزع السلاح، وذلك بالتزامن مع استمرار المبعوث الدولي المكلف بمرحلة إعادة الإعمار في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في جهوده لتنفيذ بنود الخطة، على الرغم من استمرار التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الدائرة في إيران، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ثلاثة مصادر مطلعة. أفادت الصحيفة بأن نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأعلى لهيئة السلام إلى غزة، عقد اجتماعًا يوم الجمعة الماضي مع وفد من كبار مسؤولي حركة حماس، حيث أبلغت الحركة بشكل واضح برغبة الهيئة في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح قبل نهاية الأسبوع، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية عربية إلى جانب مصدر ثالث مطلع على تفاصيل اللقاء. وأوضحت المصادر أن هناك استعدادًا لقبول تعديلات طفيفة على المقترح المطروح، غير أن أي مطالب تتضمن تغييرات جوهرية في بنوده لن تحظى بالموافقة. في هذا الإطار، يعتقد ملادينوف أن هناك إمكانية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، إذا ما تم إحراز تقدم في ملف نزع السلاح. وفي المقابل، يواصل الوسطاء ممارسة ضغوط مكثفة على حركة حماس لحثها على القبول بالمقترح المدعوم من الولايات المتحدة، إلا أن أحد المصادر أشار إلى أنه من غير المرجح أن توافق الحركة عليه دون إبداء تحفظات كبيرة، وأضاف المصدر ذاته أن الجانب الإسرائيلي قد لا يلتزم بدوره الكامل، في ظل اعتبارات داخلية، إذ يستبعد أن يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذ انسحاب إضافي من قطاع غزة خلال عام انتخابي. وبالرغم من أن حركة حماس لم تعلن رفضها الصريح لمقترح نزع السلاح، فقد أبدت تحفظات واضحة، مشيرة إلى ما وصفته بعدم التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وتشمل هذه الملاحظات التشغيل المحدود لمعبر رفح، وتراجع عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرار الضربات العسكرية داخل القطاع، وتوسيع نطاق خط وقف إطلاق النار من الجهة الشرقية. وتتضمن الخطة المقترحة تفكيك شبكة الأنفاق التابعة لحماس داخل غزة، وتسليم الأسلحة بشكل تدريجي وفق آلية زمنية محددة، كما تستند إلى وثيقة مكونة من 12 بندًا بعنوان 'خطوات إتمام تنفيذ خطة ترامب الشاملة للسلام في غزة'، وتتضمن جدولًا زمنيًا يمتد على خمس مراحل لتسليم الأسلحة خلال فترة تصل إلى ثمانية أشهر. يشيد مرصد الأزهر بمبادرة جامعة أوبييدو الإسبانية لمواجهة الإبادة التعليمية بـ غزة، ويطلق الهلال الأحمر قافلة 'زاد العزة' الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة. من المقرر أن تتولى لجنة فلسطينية فنية، تعرف باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الإشراف على عملية نزع السلاح، على أن تقوم لجنة تحقق مختصة بمتابعة جمع الأسلحة وضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. تنص الخطة أيضًا على عدم السماح ببدء عمليات إعادة الإعمار إلا في المناطق التي يعلن رسميًا أنها أصبحت منزوعة السلاح. حذرت 'أوتشا' من أن المنظومة الصحية في غزة باتت على وشك الانهيار. وقد استشهد 12 فلسطينيًا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم





