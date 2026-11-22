محمد صابر يكشف عن الكثافات المرورية اليوم الأحد في القاهرة والجيزة، مع أفضل البدائل للوصول السريع للمدارس والجامعات في ذروة الصباح.

استعرض محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، خلال برنامجه صباحك ومطرحك مع الإعلامي أحمد يونس، الحالة المرورية التفصيلية في القاهرة و الجيزة يوم الأحد، مشيرًا إلى بدء الحركة المرورية وتوجيه نصائح بالحيطة والحذر. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات التابع لرئاسة مجلس الوزراء نشر الدليل الإرشادي لتوحيد معايير الإعلانات على الطرق العامة، بما يعزز السلامة المرورية والهوية البصرية ويحد من التشوه، تحت إشراف مباشر لرفع جودة المشهد الحضري ودعم الاستدامة.

أفضل المسارات البديلة للقاهرة الكبرى

نشرت فرق الانتشار السريع على جميع محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بما في ذلك قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والطريق الدائري، تحت إشراف اللواء الدكتور علاء فتح الله، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، لضمان سلاسة الحركة. وأشار محمد صابر إلى وجود أحجام مرورية متفرقة بمحور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانويل المتجه لكايروسيز مول، مما يستدعي تفضيل استخدام محور المحمودية كحل بديل أسرع وأكثر كفاءة لتجنب الاختناقات المحتملة.

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التدريبات المرورية في القليوبية والطرق الدائرية

أوضح محمد صابر أن جميع الطرق والمحاور بقطاعات محافظة القليوبية تعمل بشكل جيد وسط تكثيف الخدمات المرورية، بإشراف اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة الصباحية المهمة لانتظام العملية التعليمية. كما توجد أحجام مرورية بالطريق الزراعي بمنطقة قليوب في الاتجاه المؤدي إلى مناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمة، ويُفضل للقادمين من محافظات الأقاليم سلوك محور بنها الحر لتجنب التأخير.

تشهد الطرق الدائرية كثافات مرورية ملحوظة بدائري بهتيم والخصوص والمرج والسلام، وكذلك أعلى باسوس وأعلى البراجيل، مما يتطلب حذرًا إضافيًا من السائقين. وتظهر أحجام مرورية بطريق بلبيس أمام استاد السلام في الاتجاه المؤدي إلى موقف العاشر، وكذلك أحجام بمطلع كوبري التعمير، بينما يُفضل للمتجهين إلى مدارس السلام وجامعات العبور والشروق سلوك طريق العبور ومحور سعد الدين الشاذلي. كما توجد كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر، وأحجام مرورية متوسطة بكوبري 15 مايو في الاتجاه المؤدي إلى مناطق الزمالك.

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التوجيهات الخاصة بمدينة نصر والمطرية

توجد أحجام مرورية بطريق الميثاق للقادمين من التجمع الأول وكوبري الفطيم، والمتجهين إلى زهراء العاشر بمدينة نصر، حيث يُفضل استخدام كوبري جاردينيا أو محور طه حسين أو محور الواحة للمتجهين إلى مدارس مدينة نصر والمنهل والحيين السابع والسادس. وفي منطقة الحدائق، توجد أحجام مرورية أعلى كوبري أبو وافية والحدائق للقادمين إلى مناطق الحدائق والزاوية، وكذلك أحجام بكوبري حلمية الزيتون في الاتجاه المؤدي إلى مصر الجديدة.

أما المتجهون إلى مدارس المطرية وحدائق القبة وسراي القبة والزيتون والأميرية، فيفضل لهم استخدام ترعة الجبل، ومنها إلى كوبري سراي القبة، لتجنب الازدحامات. وفي شرق القاهرة، جرى تفعيل خطة عاجلة لنشر الخدمات المرورية وتصفيى أي كثافات متوقعة ورفع الانتظار الخاطئ، تحت إشراف اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، الذي وجّه بتكثيف الخدمات لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات.

الحركة المرورية حول كورنيش النيل والتجمعات

تظهر أحجام مرورية بمناطق كورنيش النيل مثل المظلات والساحل وروض الفرج في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد، وكذلك بنفق أحمد بدوي في الاتجاه المؤدي إلى المهمشة، بالإضافة إلى أحجام مرورية بشارع رمسيس وغمرة. وللمتجهين إلى مدارس غمرة وباب الشعرية والظاهر والعباسية، يُفضل استخدام شارع أحمد سعيد، بينما يُفضل للمتجهين إلى جامعة عين شمس استخدام محور روكسي الجديد لتسهيل الحركة.

القادمون من مناطق التجمع والرحاب يُفضل لهم سلوك محور محمد نجيب وكوبري سمير غانم، ومنه إلى مناطق جاردينيا ومدينة نصر، وذلك تحت إشراف اللواء الدكتور شريف لطفي، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتصفيى أي كثافات. وفيما يتعلق بالطرق المؤدية لوحدات تراخيص القاهرة، شهدت جميع المحاور انتشارًا مكثفًا للخدمات، ووجه اللواء الدكتور شريف لطفي كافة الخدمات باستقبال المواطنين وتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات المستندية.

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التحذيرات النهائية وإرشادات المرور للجيزة

توجد أحجام مرورية بمحور جمال عبد الناصر، وللمتجهين إلى مناطق التجمع والمدارس والجامعات والمعاهد والأكاديميات بالتجمع، يُفضل استخدام محور التسعين الجنوبي أو التسعين الشمالي لضمان وصول سريع. أما المتجهون إلى مدارس 15 مايو وحلوان وجامعة حلوان والمعادي، فتوجد كثافات بالأوتوستراد في مناطق المعصرة وصقر قريش، ويُفضل سلوك كورنيش النيل.

للمتجهين إلى المدارس والمنيل ومصر القديمة والسيدة زينب وعابدين وجاردن سيتي، يُفضل سلوك شارع القصر العيني، بينما أكد اللواء محمد البنداري، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، نشر الخدمات المرورية بكافة المحاور لاستيعاب أكبر قدر من السيارات. وفي نطاق محافظة الجيزة، توجد أحجام مرورية متفرقة أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان، للقادمين من فيصل والمتجهين إلى مناطق المهندسين والدقي. كما توجد أحجام مرورية بمنزل محور صفط اللبن، للقادمين من الدائري والمتجهين إلى شارع ثروت، ويُفضل سلوك منزل محور أحمد عرابي.

أخيرًا، للمتجهين إلى مدارس مناطق فيصل والهرم وضواحيهما، يُفضل استخدام محور عمر بن العاص لضمان وصول سلس وآمن خلال فترة الذروة الصباحية الحرجة، مع تزامن جميع الجهود الأمنية والمرورية لضمان استدامة الحركة وانتظامها.