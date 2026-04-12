تحديات المياه والذكاء الاصطناعي: رؤى متضاربة حول المستقبل

تحليل لأحدث التطورات في مجالي إدارة المياه والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الرؤى المتناقضة حول دور التكنولوجيا في مستقبل البرمجة وضرورة التعاون العالمي لمواجهة أزمات المياه.

طالب وزير الري بصياغة رؤية عالمية موحدة قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات المياه . بينما تتجه الأنظار نحو تحديات إدارة الموارد المائية، تبرز أهمية وضع استراتيجيات فعالة و شاملة للتغلب على هذه الأزمات المتزايدة. و في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب المياه ، مع التركيز على التعاون وتبادل الخبرات بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن هذه الرؤية آليات واضحة لتمويل مشاريع المياه، و ضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، و حماية النظم البيئية المائية الهشة. و في إطار متصل، نشرت الشروق مقترحا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تحديد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للنفقة، و تخصيص ثلث ثروة الزوج للزوجة. هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة و تحقيق العدالة في قضايا الطلاق و النفقة. و يشير المقترح إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على المطلقات و ضمان حصولهن على حقوقهن بشكل عادل. مع التركيز على أهمية استقرار الأسرة وحماية الأطفال، و يرى المختصون أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الأمن المجتمعي. تتراوح وجهات النظر حول دور الذكاء الاصطناعي في مجال البرمجة بين التفاؤل و الحذر. هناك افتراض سائد منذ فترة طويلة بأن وظائف المبرمجين محدودي المستوى ستكون من بين الوظائف الأكثر عرضة للإلغاء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات على انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، يبدو أن أدوات البرمجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في إنجاز المهام البرمجية الأساسية بكفاءة عالية. أجرى باحثون في جامعة واترلو الكندية دراسة لتقييم مدى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مساعدة مطوري البرامج بشكل موثوق به. وشهدت التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قيام شركات تكنولوجيا كبرى مثل أنثروبيك وجوجل وأوبن إيه آي بتقديم ما يسمى 'المخرجات المنظمة'. هذه المخرجات عبارة عن تحسينات دقيقة تهدف إلى جعل تطبيقات الدردشة الذكية مثل شات جي.بي.تي تلتزم بتنسيقات ترميز معتمدة مثل جيه.إس.أو.إن وإكس.إم.إل. ومع ذلك، يرى فريق الباحثين في جامعة واترلو أن قدرة الذكاء الاصطناعي على البرمجة ليست بالمستوى الذي كان يأمله العديد من المطورين، حيث وجدوا أن دقة هذه الأنظمة لا تتجاوز 75% في أفضل الحالات. بمعنى آخر، عند استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البرمجة، فإنه يرتكب أخطاء في حوالي ربع الحالات. شملت الدراسة التي أجراها فريق الباحثين في جامعة واترلو تقييم أداء 11 منصة دردشة ذكاء اصطناعي ونموذج لغة كبير (إل.إل.إم) عند تنفيذ 44 مهمة برمجية ضمن 18 مخرجا منظما. وذكر دونجفو جيانج، الباحث في الجامعة الكندية، أن النتائج أظهرت أداءً جيدًا في المهام النصية، بينما واجهت صعوبات كبيرة في المهام المتعلقة بإنشاء الصور أو مقاطع الفيديو أو مواقع الويب. تؤكد هذه النتائج على ضرورة مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي قبل أن يتمكن من كتابة برامج يمكن الاعتماد عليها أو أن يحل محل مطوري البرامج بشكل كامل. يرى الباحثون في جامعة واترلو أن برامج الدردشة الآلية غير جديرة بالثقة بما يكفي للعمل دون إشراف بشري. في المقابل، تشير دراسة لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إلى أن البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق فرصًا جديدة للمطورين وشركات البرمجيات على حد سواء، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص العمل في هذا القطاع بدلاً من تقليصها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي البرمجة المياه تحديات رؤية عالمية قانون الأحوال الشخصية

United States Latest News, United States Headlines