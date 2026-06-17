تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتوافق مع خطط التنمية، وتوفر حوافز كبيرة للقطاع الخاص. وتسعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو يتجاوز 7%.

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، عضو مجلس الشيوخ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطاراً استراتيجياً مهماً لتحقيق التنمية ال اقتصاد ية والاجتماعية في مصر، مشيراً إلى أنها تتفق تماماً مع خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وأوضح أبو هشيمة أن الوثيقة تعكس رؤية الدولة في تمكين القطاع الخاص وجعله قاطرة النمو الاقتصادي، من خلال توفير حوافز استثمارية غير مسبوقة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأضاف أن الحكومة تتحدث الآن بلغة الإنتاج التي تهم القطاع الخاص، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدفع نحو تحقيق التنمية المنشودة.

وأشار رجل الأعمال إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات حيوية مثل التصنيع الزراعي والغذائي وصناعة السيارات، وهذه القطاعات تتمتع بإمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن قانون الاستثمار المصري يعد من أقوى القوانين في المنطقة، حيث يتضمن حوافز ضريبية وجمركية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة تفعيل هذه الحوافز بشكل أسرع لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقال أبو هشيمة: "نتمنى سرعة تطبيق الحوافز لدعم القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى".

وأضاف أن القطاع الخاص قادر على لعب دور محوري في تنفيذ رؤية مصر 2030، خاصة مع التزام الحكومة بتوفير البيئة الداعمة للأعمال. من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفعالية أهداف النسخة المحدثة من الوثيقة، مؤكداً أنها تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، مع سعي الحكومة لتجاوز نسب النمو 7% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوثيقة تم تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية والصندوق السيادي المصري، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. كما كشف مجلس الوزراء عن أن حجم الصفقات والاستثمارات التي تمت بعد إطلاق النسخة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 37 مليار دولار، مما يعكس نجاح السياسات الحالية في جذب الاستثمارات.

وأكد المشاركون أن تحديث الوثيقة يأتي في إطار استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الرفاهية للمواطنين





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