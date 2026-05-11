تحديات الشحن العالمي تضع المستهدفات التصديرية المصرية على المحك

تحليل شامل لموقف المجالس التصديرية المصرية في مواجهة أزمات الشحن وسلاسل الإمداد الناتجة عن التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

تواجه حركة التجارة العالمية في الآونة الأخيرة موجة عاتية من الاضطرابات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتحديداً في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

هذه الاضطرابات لم تكن مجرد أحداث سياسية، بل تحولت إلى أزمات اقتصادية ملموسة أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن والتأمين. وفي هذا السياق، كشفت تصريحات رؤساء ومديري المجالس التصديرية في مصر عن حالة من التمسك بالمستهدفات المعلنة لنهاية عام 2026، رغم التحديات القاسية التي فرضتها الحرب، حيث تسببت هذه النزاعات في فرض رسوم تأمين باهظة تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى قفزة في أسعار الشحن تجاوزت نسبة 200 في المائة، مما دفع كبرى الخطوط الملاحية العالمية إلى تعليق رحلاتها من وإلى المنطقة، وهو ما وضع المصدرين المصريين أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على الصمود والتعويض.

وفيما يخص قطاع الغزل والمنسوجات، أشار هاني سلام رئيس المجلس التصديري إلى أن القطاع قد تأثر فعلياً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بسبب تعطل سلاسل الإمداد وتفاقم التكاليف اللوجستية. ومع ذلك، يرى سلام أن مصر لا تزال تمتلك ميزة تنافسية كمنطقة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً، مما يفتح آفاقاً لتنمية الصادرات في المستقبل القريب.

وقد قرر المجلس إرجاء أي تعديل في مستهدفات زيادة الصادرات، والتي تم تحديدها بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك على أمل حدوث تعافٍ قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وفي حال استمرار تدهور الأوضاع، قد يضطر المجلس إلى خفض هذه التوقعات لتتماشى مع الواقع المرير، مع تعليقه آمالاً كبيرة على زيادة الطلب من دول الجوار فور انتهاء حالة الحرب في المنطقة.

من جانب آخر، أظهر القطاع الطبي والدوائي صموداً لافتاً، حيث أبقى الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية على تفاؤله بتحقيق نمو بنسبة 25 في المائة. ويعود هذا الاستقرار إلى اعتماد هذا القطاع بشكل أساسي على الشحن الجوي، خاصة في التعاملات مع دول الخليج وإفريقيا، مما جعله بمنأى عن الأزمات التي ضربت الشحن البحري.

وبالنظر إلى الأرقام، فقد حققت صادرات القطاع في عام 2025 نمواً بنسبة 22.4 في المائة لتصل إلى 997 مليون دولار، حيث لعبت الأدوية الدور الأكبر بنسبة 44.5 في المائة من إجمالي الصادرات. ولكن، رغم هذا النجاح، يعاني القطاع من ضغوط داخلية تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الدوائية العالمية وزيادة تكاليف الشحن الجوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي تخطت حاجز 100 دولار للبرميل.

أما قطاع الصناعات الغذائية، فقد كشف تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن تحقيق نمو بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الطلب من الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في التجارة مع دول الخليج. فقد سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة، بينما قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، ليصل إجمالي الصادرات الغذائية في تلك الفترة إلى نحو 1.681 مليار دولار.

ورغم أن هذه الأرقام لا تزال دون المستهدف الطموح الذي يسعى لتحقيق زيادة تتراوح بين 10 و15 في المائة بنهاية العام، إلا أن المجلس يرفض تعديل مستهدفاته حالياً أملاً في تحسن الظروف العالمية. وفي سياق متصل، شهد قطاع الصناعات الهندسية تذبذباً واضحاً، حيث أعلن شريف الصياد رئيس المجلس التصديري عن تراجع قوي في صادرات شهر مارس لتسجل 472.2 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 22 في المائة مقارنة بمارس 2025، رغم الأداء القوي في شهري يناير وفبراير.

وبناءً عليه، يتبنى المجلس استراتيجية الترقب، حيث لن يتم اتخاذ قرار بشأن تعديل مستهدفات نهاية العام إلا بعد تحليل نتائج شهر أبريل. وفيما يخص قطاع الملابس الجاهزة، الذي يمتلك أعلى سقف للتوقعات بزيادة مستهدفة تصل إلى 30 في المائة، فإن المصدرين يواجهون صعوبات بالغة في تحقيق هذا الرقم رغم أن وجهاتهم الأساسية هي أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب التأثير الشامل لاضطرابات سلاسل الإمداد على كافة الوجهات التجارية دون استثناء





