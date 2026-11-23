تقرير مفصل عن حالة الطرق والمرور في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية مع بداية الأسبوع، حيث تم رصد ازدحامات في عدة محاور رئيسية وكشف عن الحلول البديلة المقترحة من قبل الأجهزة المرورية لتسهيل حركة المواطنين، بالإضافة إلى نشر الخدمات وتكثيف الفرق الميدانية لضمان السلامة والأمان على الطرق.

في ظل تصاعد وتيرة الحياة اليومية مع بداية الأسبوع، برزت حالة من الحركة المرورية الكثيفة في محافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية والقليوبية، حيث سارعت الأجهزة المرورية إلى تفعيل خطط طوارئ لتسهيل حركة المواطنين وتجنب الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق الرئيسية في وقت الذروة الصباحية.

واستعرض محمد صابر، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالإذاعة، تفاصيل الحالة المرورية الدقيقة، مشيراً إلى انتشار واسع لفرق الانتشار السريع والخدمات المرورية في جميع المحاور الحيوية للتعامل مع الكثافات المرورية المتوقعة، مما يعكس جاهزية الأجهزة المعنية لإدارة تدفقات المركبات بكفاءة عالية. وقد أكد صابر خلال مداخلة هاتفية على ضرورة تحلي قائدي السيارات بالتروي والحيطة والحذر أثناء القيادة، نظراً لتزايد أعداد السيارات على الطرق، بينما أشار في السياق ذاته إلى توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات بشأن توحيد المعايير البصرية للإعلانات على الطرق العامة، nhằm تعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضاري وتقليل التشوه البصري الذي قد يشتت انتباه السائقين.

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تفاصيل الحالة المرورية في الإسكندرية والقليوبية

وفي محافظة الإسكندرية، سجلت المحاور الرئيسية مثل محور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانليل إقبالاً مرورياً متفرقاً، خاصة باتجاه كايروسيز مول، مما دفع الأجهزة المرورية إلى توجيه السائقين لاستخدام محور المحمودية كطريق بديل ذكي، تحت إشراف اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية. وفي الوقت نفسه، تعمل المحاور في محافظة القليوبية بكفاءة عالية مع تكثيف الخدمات تحت قيادة اللواء محمد البطوطي، حيث تم رصد أحجام مرورية على الطريق الزراعي بمنطقة قليوب باتجاه ميت نما ومدخل شبرا الخيمة، مع التوصية القوية باستخدام محور بنها الحر لتفادي الازدحام.

كما شهدت الطرق الدائرية الكبرى، بما في ذلك دائري بهتيم والخصوص والمرج والسلام، بالإضافة إلى باسوس والبراجيل، توافداً مرورياً ملحوظاً استوجب متابعة دقيقة من قبل رجال المرور لضمان انسيابية الحركة. على صعيد العاصمة القاهرة، رصدت الخرائط المرورية ازدحامات عند عدة نقاط استراتيجية، منها طريق بلبيس أمام استاد السلام ومطلع كوبري التعمير، حيث نصح السائقون المتجهون إلى مدارس السلام وجامعات العبور والشروق باستغلال طريق العبور ومحور سعد الدين الشاذلي.

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بديل الطرق المزدحمة في شرق القاهرة والجيزة

وفيما يتعلق بمنطقة النزهة ومصر الجديدة وشيراتو، تم التوصية بشارع عبد الحميد بدوي كبديل عن كوبري السندباد المشحون، كما تم توجيه من يتجهون إلى مناطق الزمالك لاستخدام كوبري الساحل أو الجلاء أو الجامعة أو نفق الأزهر لتجنب الازدحامات عند كوبري أكتوبر و15 مايو. وفي شرق القاهرة، تم تفعيل خطة عاجلة لرفع الانتظار الخاطئ وتصفية الكثافات، مع توجيه من اللواء محمد سيف بتكثيف الخدمات، بينما تم رصد ازدحامات عند كوبري أبو وافية والحدائق وحلمية الزيتون.

كما تم توجيه من يتجهون إلى مدينة نصر والمنهل إلى كوبري جاردينيا أو محور طه حسين، ومن يتجهون إلى المطرية إلى ترعة الجبل. وفي القاهرة الجديدة، تم رصد ازدحامات على محور جمال عبد الناصر، مع التوصية باستخدام محاور التسعين الجنوبي والشمالي. وفي الجيزة، تم رصد حركة متفرقة أمام محطة مترو الجامعة، مما يؤكد الجهود المستمرة لتنظيم الحركة وتسهيل التنقل بين المحافظات والمدن الكبرى.