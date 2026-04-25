تحديثات مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية مع تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الجدول الزمني الجديد لقطارات خط القاهرة - الإسكندرية بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مع تفاصيل مواعيد جميع أنواع القطارات.

أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، عن الجدول الزمني المفصل والمحدث لتشغيل قطارات خط القاهرة و الإسكندرية في كلا الاتجاهين.

يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار ساعة كاملة، أي ستين دقيقة. وقد تضمن البيان تحديثًا شاملاً لمواعيد جميع أنواع الرحلات، بما في ذلك القطارات الفاخرة من طراز تالجو والقطارات ذات الخدمة المميزة VIP، بالإضافة إلى القطارات الروسية المجهزة بنظام التهوية الديناميكية، وأيضًا قطارات الدرجة الثالثة المكيفة التي توفر راحة إضافية للركاب. هذا التحديث يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة على هذا الخط الحيوي الذي يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية.

الجدول الزمني الجديد يشمل مجموعة واسعة من القطارات التي تغطي مختلف الأوقات على مدار اليوم، بدءًا من الصباح الباكر وحتى المساء المتأخر. على سبيل المثال، قطار رقم 119 (تهوية) ينطلق من القاهرة إلى الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة صباحًا، بينما يغادر قطار رقم 903 (مكيف) في الساعة السادسة صباحًا. وتتوالى الرحلات بعد ذلك، مع قطارات تالجو وVIP التي توفر مستويات أعلى من الراحة والخدمة. كما تم تحديد مواعيد لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة لتلبية احتياجات المسافرين ذوي الميزانيات المحدودة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح مواعيد القطارات القادمة من الإسكندرية إلى القاهرة، مما يتيح للمسافرين التخطيط لرحلاتهم بسهولة ويسر. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تؤكد على التزامها بتقديم خدمة نقل آمنة وموثوقة لجميع الركاب. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين خدماتها وتطوير بنيتها التحتية. فقد قامت الهيئة مؤخرًا بإضافة محطات وقوف جديدة لبعض القطارات في مدينتي أبو تشت وفرشوط، وذلك بهدف زيادة عدد الرحلات وتقليل الازدحام.

كما تعمل الهيئة على تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر، والتي تتميز بمستويات عالية من الراحة والأمان. وتؤكد الهيئة على أنها تبذل قصارى جهدها لضمان سير القطارات وفقًا للمواعيد المحددة، ولكنها تعتذر للركاب عن أي تأخير قد يحدث بسبب ظروف خارجة عن إرادتها. وتدعو الهيئة المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بمواعيد القطارات من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما تنصح الهيئة المسافرين بالقطارات والطائرات بالتحقق من تغيير الساعة الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي لتجنب أي لبس أو تأخير





