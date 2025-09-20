تحديث بيانات الدعم التمويني في بورسعيد: استمارات إلكترونية لمدة 3 أشهر

أعلنت وزارة التموين عن إتاحة استمارات تحديث بيانات الدعم التمويني إلكترونياً في بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل عملية تحديث البيانات لجميع الأسر وفتح الباب أمام إضافة أسر جديدة، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة استمارات تحديث بيانات المواطنين إلكترونياً في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية تحديث البيانات لجميع أرباب الأسر في المحافظة، وليس فقط المستفيدين من الدعم التمويني ، مما يفتح الباب أمام إضافة أسر جديدة إلى منظومة الدعم.

تعتبر عملية تحديث البيانات بدقة خطوة حاسمة لضمان استمرارية صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، بالإضافة إلى دورها في تمكين الفئات الأكثر استحقاقاً من الاستفادة من الدعم، وبالتالي تعزيز عدالة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ولمزيد من التسهيلات على المواطنين، ستتوفر الاستمارة عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة، وتصفح الخدمات، ثم اختيار خدمة 'التموين' من القائمة، ومن ثم اختيار خدمة 'استمارة تحديث بيانات المواطن'. بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يمكن للمواطنين البدء في تعبئة الاستمارة. وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يمكن للمواطنين الاتصال بأرقام الدعم المخصصة لمركز خدمة المواطنين على الرقم 15999 للحصول على المساعدة في عملية تحديث البيانات.\في سياق متصل، شهدت محافظة بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في إطار استعدادات الجهات المعنية لتسهيل عملية تحديث البيانات. تم توفير الدعم الفني اللازم للمواطنين لمساعدتهم في عملية التعبئة الإلكترونية، وتخصيص فرق عمل ميدانية لتقديم المساعدة المباشرة في حال واجه المواطنون أي صعوبات. كما تم إطلاق حملات توعية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بأهمية تحديث البيانات والإجراءات اللازمة للقيام بذلك. تهدف هذه الحملات إلى ضمان مشاركة واسعة من قبل جميع أرباب الأسر في محافظة بورسعيد، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة الدعم التمويني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التموين على تطوير آليات التحقق من البيانات المدخلة لضمان دقتها، والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم. يتم ذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الدعم التمويني بقواعد بيانات أخرى، مثل قاعدة بيانات الأحوال المدنية ووزارة الصحة، لضمان دقة المعلومات وشفافية العملية.\هذا الإعلان يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين كفاءة منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه بأكثر الطرق فعالية وشفافية. يعتبر تحديث البيانات الدورية جزءاً أساسياً من هذا السعي، حيث يساهم في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً للدعم، وتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر. كما يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الدعم، وضمان عدم وصول الدعم إلى غير مستحقيه. وزارة التموين تؤكد التزامها بتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وتدعوهم إلى المبادرة بتحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن للاستفادة من الدعم التمويني بشكل كامل. هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعمل باستمرار على تطوير وتحسين خدماتها، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات المواطنين بأفضل شكل ممكن وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية





