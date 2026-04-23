تحديثات اقتصادية: ارتفاع الدولار، مكاسب البورصة، وتطورات في أسعار النفط والذهب

نشرة اقتصادية شاملة تغطي تطورات أسعار الصرف، أداء البورصة، أسعار النفط والذهب، بالإضافة إلى مبادرات حكومية في مجالات الصناعة والثقافة والتنمية المحلية.

شهدت تعاملات اليوم الخميس، 23 أبريل 2026، تطورات اقتصاد ية متعددة ومؤثرة في مختلف القطاعات. استمر سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، مسجلاً زيادة تتراوح بين 44 و61 قرشًا، وذلك في أعقاب ارتفاع سابق أمس الأربعاء.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.52 جنيهًا للشراء و52.62 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع في اليوم السابق. بالتزامن مع ذلك، عادت البورصة المصرية إلى تحقيق المكاسب بعد تراجع طفيف شهدته أمس. كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى حوالي 15.5 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، مقارنة بـ 15.634 مليار دولار في نهاية شهر فبراير من نفس العام.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.95 مليار جنيه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. وفي إطار التعاون الحكومي، عقد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة اجتماعًا لمناقشة مستجدات المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع الثقافة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الثقافية واكتشاف المواهب.

شهدت الساحة الاقتصادية أيضًا لقاءً بين وزير الصناعة وسفير بيلاروسيا في القاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% لتتداول بالقرب من 103 دولارات للبرميل، وذلك بسبب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية وفدًا من الاتحاد الأوروبي لمناقشة فرص التعاون المشترك.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بمقدار 20 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا. واختتمت التطورات بإعلان وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام بتكلفة 38 مليون جنيه، كجزء من المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية





الدولار البورصة أسعار النفط أسعار الذهب التعاون الاقتصادي التحول الرقمي

