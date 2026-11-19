أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 19 نوفمبر 2026، مع تراجع سعر الشراء وارتفاع سعر البيع في البنوك الرئيسية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وQNB.

تشهد أسواق الصرف المحلية في مصر تبايناً ملحوظاً في أسعار العملات الأجنبية، حيث تتصدر عملة الإمارات وجهات الاهتمام بين المتعاملين في البنوك المصرية. يركز هذا التقرير على آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تاريخ 19 نوفمبر 2026 ، لخدمة شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.

تفاصيل أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

يعكس الجدول الحالي لتداولات العملة الإماراتية حالة من الاستقرار النسبي مع تباين هامش الربح بين البنوك المختلفة. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي من العملاء عند 14.647 جنيه، بينما جاء بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) في مقدمة البنوك التي تبيع الدرهم بأقل سعر، مسجلاً 14.6393 جنيه. هذه الفروقات البسيطة قد تؤثر بشكل ملموس على صافي المبالغ المحولة أو المشتراة.

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فيما يتعلق بالبنوك العاملة الكبرى في السوق المصرية، أظهرت البيانات الرسمية أن البنك المركزي المصري حافظ على استقرار نسبي عند سعر شراء 14.6353 جنيه، وسعر بيع 14.6731 جنيه. كما سجل بنك البركة أسعاراً عند 14.6313 جنيه للشراء و14.6715 جنيه للبيع، مما يجعله خياراً تنافسياً في كلا الاتجاهين.

من جهة أخرى، قدم بنك مصر أسعاراً عند 14.6254 جنيه للشراء و14.6693 جنيه للبيع. بينما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء 14.62 جنيه وسعر بيع 14.66 جنيه. ويأتي بنك الإسكندرية بنسبة شراء 14.6098 جنيه، وسعر بيع مرتفع عند 14.672 جنيه، مما يعكس استراتيجية مختلفة في تحديد هوامش الربح مقارنة بغيرها.

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تحليل المتوسطات الحركية والتأثير على المواطنين

لقد سجل متوسط شراء الدرهم في البنوك المصرية عند مستوى 14.55 جنيه في تاريخ 17 نوفمبر، مقارنة بـ 14.54 جنيه في اليوم السابق له. وبالمثل، بلغ متوسط سعر البيع 14.65 جنيه، مقابل 14.64 جنيه في اليوم السابق. يشير هذا التحرك المحدود في المتوسطات إلى استقرار نسبي في سوق الصرف خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

تكتسب هذه الأرقام أهمية اقتصادية كبرى للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تؤثر أسعار الصرف مباشرة في القيمة النهائية للتحويلات المالية التي تصل إلى أسرهم داخل مصر. عند تحويل مبلغ 1000 درهم إماراتي، يحقق المتعاملون نحو 14 ألفاً و647 جنيهًا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو ما يمثل أعلى عائد متحقق قبل خصم أي رسوم أو مصروفات مصرفية إضافية.

توصيات المتعاملين وتوقعات حركة السوق

ينصح الخبراء المتعاملين بالبحث دائماً عن أعلى سعر شراء متاح في السوق عند الرغبة في تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، سواء كانت لأغراض الادخار أو تغطية احتياجات مالية عاجلة. وعلى العكس من ذلك، يجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى الإمارات أو التعامل مع شركات خدمات التركيز على أقل سعر بيع لتقديم أقل تكلفة ممكنة للعملة المطلوبة.

تظل عملية المقارنة بين البنوك خطوة حاسمة ودقيقة، خصوصاً للعمالة المهاجرة والراغبين في تحويل مدخراتهم إلى مصر بأفضل سعر ممكن. الخلاصة المالية لهذا اليوم تشير إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدرهم عند 14.647 جنيه، بينما يتيح بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) أقل سعر للبيع عند 14.6393 جنيه، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة في البنوك محل المقارنة.