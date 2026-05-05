تحديثات حول مونوريل شرق النيل ورواتب الموظفين وتشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

آخر المستجدات حول أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، وزيادات الرواتب والمعاشات، وتشكيل النادي الأهلي المتوقع في مباراته ضد إنبي في الدوري الممتاز.

أكد مصدر مسؤول لجريدة الشروق أن مشروع مونوريل شرق النيل سيتبنى ثلاث شرائح سعرية للتذاكر، مع توفير اشتراكات مخفضة للمواطنين. وأضاف المصدر أن التشغيل التجريبي للمونوريل سيكون مجانيًا لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعريف الجمهور بالخدمة الجديدة وتقييم أدائها قبل الافتتاح الرسمي.

يأتي هذا الإعلان في ظل اهتمام كبير بالمشروع الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المروري في منطقة شرق النيل وتوفير وسيلة نقل حديثة وسريعة للمواطنين. وتوقع المصدر إقبالًا كبيرًا على المونوريل نظرًا لأهميته في تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام. من جهة أخرى، علق النائب مصطفى بكري على الزيادات الأخيرة في رواتب الموظفين والمعاشات، مشيرًا إلى أن الرواتب ارتفعت بنسبة 550% والمعاشات بنسبة 80%.

وأبدى بكري قلقه من وجود خلل وتجاهل للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية على المواطنين، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتوفير المزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد بكري أن الزيادات في الرواتب والمعاشات يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات فعالة لمكافحة التضخم وتحسين مستوى المعيشة. كما شدد على أهمية الشفافية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وإطلاع المواطنين على حقيقة الوضع. وفي سياق منفصل، أكدت النائبة سولاف درويش أن تعديل قانون المعاشات يراعي نسب التضخم ويضمن آلية استثمار آمنة للأموال.

وأوضحت درويش أن التعديل يهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن آليات لزيادة المعاشات بشكل دوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وأضافت درويش أن القانون الجديد يولي اهتمامًا خاصًا بآلية استثمار أموال المعاشات، بهدف تحقيق عائد مجزٍ يضمن استدامة النظام. وفيما يتعلق بمشروع قانون الأسرة، فقد تقرر أن تكون الولاية التعليمية للأحضان، وهو ما يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وعلى صعيد رياضي، يفكر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي في عدة سيناريوهات لتشكيل الفريق الأساسي في مواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز. ويغيب عن الفريق الثنائي محمود حسن تريزيجيه بسبب إصابته بجرح قطعي فوق الركبة اليسرى، والمغربي يوسف بلعمري بسبب إصابته في العضلة الضامة. في المقابل، يعود الثنائي محمد هاني بعد انتهاء إيقافه، وياسر إبراهيم بعد تعافيه من كدمة في البطن والضلوع.

ويميل توروب لتثبيت التشكيل الذي خاض مباراة القمة الأخيرة مع إجراء ثلاثة تعديلات اضطرارية. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس وقبل الأخير في مجموعة التتويج برصيد 36 نقطة





