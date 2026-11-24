الخبير محمد الحارثي يحذر من منح صلاحيات مطلقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل Instinct AI ويوضح استراتيجيات حماية البيانات الشخصية وحسابات العمل.

أصدر المهندس محمد الحارثي ، خبير تكنولوجيا المعلومات، تحذيراً رسمياً بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مؤكداً على ضرورة الحذر الشديد عند التعامل معها. وقد سلط هذا التحذير الضوء على ضرورة عدم منح صلاحيات واسعة للوصول إلى الحسابات والبيانات الشخصية لتطبيقات مثل Instinct AI، نظراً لعدم وضوح جميع آليات عملها ومخاطرها الأمنية بشكل كامل في الوقت الراهن.

تحذيرات من صلاحيات مطلقة

أكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن إعطاء التطبيقات الحديثة صلاحيات مطلقة على البيانات الشخصية هو أمر غير مقبول، خاصة عندما لا يزال التطبيق في مرحلة التجربة أو الدعوة. وشدد على أن عدم وضوح طبيعة الصلاحيات وآلية التعامل مع البيانات المستخرجة من المستخدمين يستوجب اتخاذ مزيداً من الحيطة والحذر الشديد من قبل جميع المستخدمين المحتملين لهذه الخدمات التقنية الجديدة.

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نصيحة استخدام بيئات منفصلة

أشار المهندس محمد الحارثي إلى إمكانية تجربة بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة منفصلة عن الحسابات الشخصية الأساسية لتقليل المخاطر. ووضح أنه يمكن للمستخدم تخصيص حساب أو بريد إلكتروني بديل تماماً للتجربة، بدلاً من ربط التطبيق مباشرة بالبريد الإلكتروني الشخصي أو بحسابات العمل الرسمية، مما يضمن عزل البيانات الحساسة عن أي اختراقات محتملة.

حظر مشاركة مستندات العمل

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ظهور التحذير على قناة CBC

<وصرح الحارثي بأن المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعتمدون عادة على بيئة اختبارية عند تجربة التقنيات الجديدة، بدلاً من اختبارها مباشرة على بيئة التشغيل الأساسية. وأكد أن النهج نفسه يجب أن يتبعه المستخدم العادي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مشدداً على أن منح هذه التطبيقات صلاحيات الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو الشركة ممنوع تماماً.

جاء هذا التحذير خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلاميانت هبة الأباصيري ومها بهنسي. وأكدت الإعلامية هبة الأباصيري في سياق البرنامج أن عدم منع تجربة التقنيات لا يعني الإهمال، بل يجب أن يتم ذلك وفق ضوابط تحفظ خصوصية المستخدم وبياناته، قائلة إن إعطاء الصلاحيات ليس وقتها المناسب لأن الموضوع لا يزال قيد التجربة.

استراتيجيات حماية البيانات الرقمية

حذر الخبير من مشاركة مستندات العمل أو البيانات الحساسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون التأكد من مستوى الأمان والخصوصية الذي توفره هذه المنصات. وأكد أن إرسال وثائق العمل إليها لتحليلها يعتبر إجراءً خطيراً يجب تجنبه، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الجديدة تتطلب وعياً تقنياً عالياً لضمان حماية المعلومات الحيوية للشركات والأفراد من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.