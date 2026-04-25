تحذير عاجل: ثغرة خطيرة في Breeze Cache تهدد مئات الآلاف من مواقع WordPress

اكتشاف ثغرة أمنية حرجة في إضافة Breeze Cache لـ WordPress تسمح بتحميل ملفات خبيثة على الخوادم، مما يعرض مئات الآلاف من المواقع للخطر. يجب على أصحاب المواقع تحديث الإضافة أو تعطيلها فورًا.

هاكرز يستغلون ثغرة خطيرة في إضافة Breeze Cache لـ WordPress تهدد مئات الآلاف من المواقع يشهد عالم الأمن السيبراني تصاعدًا مقلقًا في الهجمات التي تستهدف مواقع WordPress، حيث يقوم قراصنة الإنترنت بشكل فعال واستباقي باستغلال ثغرة حرجة للغاية في إضافة Breeze Cache المشهورة.

هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، التي تحمل رقم تعريف CVE-2026-3844، تسمح بتحميل ملفات عشوائية على خوادم المواقع دون الحاجة إلى أي كلمة مرور أو تحقق من الهوية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لملايين المواقع حول العالم التي تعتمد على هذه الإضافة لتحسين أدائها. وقد سجلت شركة Wordfence المتخصصة في حماية مواقع WordPress أكثر من 170 محاولة اختراق ناجحة تستغل هذه الثغرة حتى الآن، في حين أن إضافة Breeze Cache مثبتة على أكثر من 400 ألف موقع نشط حول العالم، مما يعني أن عدد المواقع المعرضة للخطر قد يكون أكبر بكثير.

إضافة Breeze Cache، التي طورتها شركة Cloudways، مصممة لتحسين سرعة المواقع وتقليل وقت التحميل عن طريق تخزين نسخ من محتوى الصفحات وتحسين الملفات وتنظيف قاعدة البيانات. تعمل الإضافة بشكل مشابه لنادل ذكي يتذكر طلبات الزبائن السابقة لتقديمها بسرعة، ولكن بدون الحماية الكافية، يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف خطيرة. اكتشف الباحث الأمني Hung Nguyen (المعروف باسم bashu) هذه الثغرة، وتم تصنيفها بدرجة خطورة حرجة جدًا تبلغ 9.8 من 10، مما يشير إلى أن الخطر قريب جدًا من الدرجة القصوى.

السبب الجذري للمشكلة يكمن في غياب التحقق من نوع الملفات في دالة 'fetch_gravatar_from_remote'، مما يسمح للإضافة بتحميل ملفات غير مصورة دون التحقق من صحتها. تؤثر هذه الثغرة على جميع إصدارات Breeze Cache حتى الإصدار 2.4.4، وقد قامت Cloudways بإصلاحها في الإصدار الجديد 2.4.5، والذي تم تحميله حوالي 138 ألف مرة حتى الآن، لكن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لحماية جميع المواقع المعرضة للخطر.

يستغل الهاكرز هذه الثغرة عن طريق تحديد مواقع WordPress التي تستخدم نسخة قديمة من Breeze Cache مع تفعيل خاصية 'استضافة الصور محلياً'، ثم إنشاء ملف خبيث مكتوب بلغة PHP وجعله يبدو وكأنه صورة تعريف شخصي عادية. تقوم الإضافة بتحميل هذا الملف الخبيث على الخادم، مما يمنح الهاكرز القدرة على الوصول إليه وتشغيله وتنفيذ أي أوامر يرغبون بها. يمكنهم التحكم الكامل بالموقع، سرقة البيانات، إضافة أبواب خلفية للعودة لاحقًا، أو حتى تحويل الموقع إلى نقطة انطلاق للهجمات على مواقع أخرى.

يجب على أصحاب المواقع الذين يستخدمون Breeze Cache تحديث الإضافة إلى الإصدار الجديد 2.4.5 في أسرع وقت ممكن، أو تعطيلها بشكل مؤقت. إذا كان التحديث غير ممكن حاليًا، يجب تعطيل ميزة 'Host Files Locally - Gravatars' فورًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب المواقع فحص سجلات الخادم بحثًا عن طلبات غريبة وملفات جديدة بامتدادات خطيرة، والتحقق من قاعدة البيانات بحثًا عن حسابات مسؤول غريبة أو مهام مجدولة غير معروفة.

في حالة الاشتباه في الاختراق، يجب تدوير جميع كلمات المرور ومسح جميع الملفات الخبيثة ومراقبة سجلات الموقع بحذر لمدة لا تقل عن 30 يومًا





