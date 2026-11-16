تحذير طبي: أعراض خفية لمرض السكري قد تفوتها الأمهات

كشف أطباء تغذية عن علامات مبكرة لمرض السكري لدى الأطفال تفوتها الأمهات، تشمل العطش الجارف وتبليل الفراش، مع شرح للنوعين الأول والثاني وكيفية الوقاية.

تحذر منظمات طبية متخصصة من تجاهل بعض العلامات الظاهرة لدى ال أطفال ، إذ إن شعور الطفل المستمر بالتعب أو طلبه شرب المياه بكثرة قد لا يعزى فقط للعب والحركة اليومية كما تعتقد بعض الأمهات، بل يمكن أن يكون إنذارًا مبكرًا وإشارة واضحة للإصابة ب مرض السكري. وتكمن الخطورة الحقيقية في تشابه هذه الأعراض مع الإجهاد اليومي المعتاد، مما يجعل اكتشاف المرض في مراحله الأولى أمرًا ضروريًا وحيويًا لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة والحفاظ على سلامة الطفل.

أعراض خفية تفوتها الأمهات في تشخيص السكري

طبقًا لموقع "timesofindia"، يعد مرض السكري من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال في مختلف المراحل العمرية، ولا تقتصر الإصابة به على البالغين، إذ قد تظهر أعراضه خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، مما يستدعي يقظة مستمرة من الوالدين. وشدد أطباء التغذية على أن انتباه الأمهات للتغيرات غير المعتادة في صحة أطفالهن يساعد بشكل كبير على اكتشاف المرض مبكرًا، مشيرين إلى اختلاف طبيعة السكري من النوع الأول عن النوع الثاني، وأهمية كبيرة لعدم تجاهل العلامات التحذيرية الأولية.

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يُعد طلب الطفل شرب المياه بكميات كبيرة والشعور المتكرر بالعطش، حتى بعد تناول السوائل، من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه فورًا وإجراء الفحص الطبي الشامل لضمان صحة الطفل واستقرار مستويات السكر لديه. كما تشير زيادة عدد مرات دخول الطفل إلى الحمام مقارنة بالمعتاد، خاصة خلال الليل، إلى أنها قد تكون من المؤشرات المبكرة والمباشرة لارتفاع مستوى السكر في الدم، وهو ما يحتاج لمراقبة دقيقة من قبل الأسرة.

قد تعود الطفل إلى تبليل الفراش أثناء النوم رغم اعتياده التحكم في عملية التبول، وتُعد هذه علامة تحذيرية واضحة تستدعي إجراء الفحوصات اللازمة لاستبعاد الإصابة بمرض السكري أو أي حالات صحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يُشعر الطفل بالتعب المستمر أو صعوبة التنفس عند ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة، مثل اللعب والحركة داخل المنزل، وهي أعراض لا ينبغي تجاهلها أبدًا لأن لها علاقة مباشرة بمستوى الطاقة والسكر في الجسم.

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أنواع السكري لدى الأطفال والمخاطر المحتملة

لا يرتبط ظهور مرض السكري لدى الأطفال بعمر محدد، إذ يمكن أن يصيب الطفل خلال السنوات الأولى من حياته، خاصة مع وجود استعداد وراثي أو عوامل أخرى مرتبطة بالمرض، وينقسم السكري لدى الأطفال إلى نوعين رئيسيين يجب معرفتهما جيدًا. النوع الأول يحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين في البنكرياس، ما يؤدي إلى نقص الإنسولين ويجعل الطفل بحاجة ماسة إلى تعويضه بالعلاج الخارجي.

تكمن الخطورة الكبرى في تأخر اكتشاف المرض أو عدم الالتزام بالعلاج الموصوف، إذ قد يتعرض الطفل للإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة نقص الإنسولين وتراكم الأجسام الكيتونية في الدم. وقد يصاحب هذه الحالة عدد من العلامات الخطيرة، أبرزها صعوبة التنفس، القيء، الخمول الشديد، أو اضطراب الوعي، وفي حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطوارئ فورًا دون أي تأخير.

يُحذر الأطباء من أن استمرار ارتفاع السكر دون علاج ومتابعة دقيقة قد يؤدي على المدى الطويل إلى مضاعفات تؤثر سلبًا على الأعصاب والعينين والكلى، مما يستدعي اهتمامًا فوريًا بالعلاج. لذلك، يعد التشخيص المبكر والالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب من أهم خطوات التعامل مع مرض السكري لدى الأطفال، ويمكن للأمهات الانتباه إلى مجموعة من الأمور لضمان السيطرة على المرض.