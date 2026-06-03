تحذير من موجة حر غير مسبوقة عالمياً في نهاية الربيع

الدكتور هشام العسكري يحذر من موجة حر غير عادية في العالم بدرجات حرارة غير متوقعة تاريخياً، ويشرح ظاهرة القبة الحرارية وتأثيرات التغير المناخي، داعياً إلى تحرك دولي عاجل.

حذر الدكتور هشام العسكري ، أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، من موجة حر غير عادية وغير معتادة زمنياً يشهدها العالم في نهاية فصل الربيع، مؤكداً أن درجات الحرارة المسجلة حالياً تُعد غير متوقعة تاريخياً في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضح العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن ما تشهده مناطق واسعة من العالم حالياً هو درجات حرارة كان من المفترض أن تظهر خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيراً إلى أن بعض المناطق سجلت ارتفاعات تتجاوز المعدلات الطبيعية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، وهو ما يعكس خللاً واضحاً في الأنماط المناخية المعتادة. وتحدث العسكري عن ظاهرة "القبة الحرارية"، موضحاً أنها تشير إلى حالة من الضغط الجوي المرتفع تعمل كغطاء يمنع خروج الحرارة من سطح الأرض، مما يؤدي إلى احتباسها وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، معتبراً أن هذه الظاهرة إحدى آليات التغير المناخي المتسارع.

وأكد العسكري ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف جادة وحاسمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة في الظواهر المناخية، مشدداً على أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والمناخية مستقبلاً. كما لفت إلى أن العلوم لا تعرف مصطلح اليقين بنسبة 100%، وأن الحديث عن كوارث طبيعية كبرى مثل حدوث تسونامي في البحر المتوسط أو زلازل كبرى لا يتم وفق تنبؤات قاطعة، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن سيناريوهات محتملة على مدى عقود طويلة.

ويرى الخبراء أن هذه الموجة الحارة غير المسبوقة تأتي في سياق تغير المناخ العالمي، حيث ترتفع درجة حرارة الأرض بمعدلات متسارعة نتيجة للانبعاثات الكربونية والأنشطة البشرية. وقد سجلت العديد من الدول الأوروبية والمتوسطية درجات حرارة قياسية في مايو ويونيو، مما أثار قلق العلماء الذين يحذرون من أن يصبح هذا النمط هو القاعدة في السنوات القادمة. ودعا العسكري إلى تبني استراتيجيات عاجلة للتخفيف من آثار التغير المناخي، مثل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة المساحات الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة.

كما强调 أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة التي قد تصبح أكثر تواتراً وشدة. وتشير البيانات إلى أن العام 2023 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في العام الحالي المعدلات القياسية، مما يستدعي تحركاً عالمياً فورياً لتجنب الوصول إلى نقاط اللاعودة المناخية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية، حيث لا يمكن لأي دولة بمفردها التعامل مع هذه الأزمة العالمية.

كما يجب على الحكومات والمنظمات الدولية تكثيف الجهود لخفض الانبعاثات ودعم الأبحاث العلمية لفهم أفضل للظواهر المناخية المتطرفة. ويؤكد العسكري أن ما نشهده ليس مجرد تقلبات جوية عابرة، بل هو تحذير جدي من نظام مناخي يخرج عن السيطرة، مما يتطلب استجابة شاملة على جميع المستويات





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