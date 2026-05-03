تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية: تقلبات حادة في الطقس وأمطار ورياح نشطة حتى نهاية الأسبوع

تتعرض مصر لتقلبات جوية مفاجئة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح واحتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتوضح تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026.

تشهد جمهورية مصر العربية خلال الأيام القادمة، وتحديداً من اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة 8 مايو 2026، تقلبات جوية حادة ومفاجئة.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين، تنبههم إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية المتغيرة. يعود سبب هذه التقلبات إلى دخول كتل هوائية أوروبية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا عبر البحر المتوسط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يتراوح بين 8 و9 درجات مئوية مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

غداً الإثنين، ستستمر حالة الطقس في التأثر بهذه الكتل الهوائية الباردة، مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية. سيكون الطقس مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، ثم مائلاً للحرارة إلى حار خلال النهار على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة الطقس المائل للبرودة في ساعات الليل.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر. هذه الرياح النشطة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة وتجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية. ومن المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي ابتداءً من يوم السبت المقبل، بعد أسبوع كامل من التقلبات الجوية والرياح النشطة.

وبالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحري يوم الاثنين 24 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع ارتفاع تدريجي لتصل إلى 28 درجة للعظمى يوم الجمعة. أما السواحل الشمالية، فستسجل 20 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى يوم الاثنين، وترتفع إلى 23 درجة للعظمى يوم الجمعة. في شمال الصعيد، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 25 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى يوم الاثنين، لتصل إلى 31 درجة للعظمى يوم الجمعة.

بينما يشهد جنوب الصعيد طقساً أكثر حرارة، حيث تسجل العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة يوم الاثنين، وترتفع إلى 35 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى يوم الجمعة. لذا، يجب على المواطنين الاستعداد لهذه التغيرات في درجات الحرارة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية الطقس في مصر تقلبات جوية انخفاض درجات الحرارة رياح نشطة أمطار تحذيرات الأرصاد

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العلياحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2025 /2026، موعد أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد وهو يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026..

Read more »

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسميةأكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس رسمياً في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 هو السبت 24 يناير 2026

Read more »

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

الخميس .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارسأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »