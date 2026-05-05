تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح وتكون الشبورة المائية على معظم أنحاء الجمهورية، وتنبه المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.

تشهد جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو لعام ألفين وستة وعشرين تقلبات جوية ملحوظة ومستمرة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقد أصدرت الهيئة تحذيرات هامة للمواطنين، تحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر نظرًا للظواهر الجوية المتوقعة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر. يأتي هذا التحذير في إطار جهود الهيئة لضمان السلامة العامة وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن التغيرات المناخية المفاجئة. وتشمل هذه التغيرات انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى احتمالية تكون الشبورة المائية الكثيفة، وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق، ونشاط الرياح الذي قد يكون مصحوبًا برمال وأتربة.

وتؤكد الهيئة على أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل دوري واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. وتفصيلاً، تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث سيكون الطقس مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدلاً خلال ساعات النهار، ومائلاً للبرودة مرة أخرى في الليل، وقد يصل إلى البرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة. وتتوقع الهيئة أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى ما يلي: في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ستتراوح العظمى بين 24 درجة مئوية والصغرى بين 14 درجة مئوية.

أما على السواحل الشمالية، فستسجل العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. وفي شمال الصعيد، ستتراوح العظمى بين 25 درجة مئوية والصغرى بين 12 درجة مئوية. بينما في جنوب الصعيد، ستسجل العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

كما تحذر الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الحيوية، خاصة خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، مما يتطلب من السائقين توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، وتقليل السرعة، وتشغيل المصابيح الأمامية، والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. وتوضح الهيئة أن هذه الأمطار ستكون متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير، ولكنها قد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس. كما تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على معظم الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر. وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر للأتربة، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

كما تنبه الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، مما يشكل خطورة على الأنشطة البحرية وحركة الصيد. وتدعو الهيئة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة البحرية وتجنب الإبحار في الظروف الجوية السيئة





