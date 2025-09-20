تحذير عاجل: عضة الحيوانات تمثل خطرًا على الصحة العامة

تحذير طبي هام بشأن مخاطر التعرض لعضات أو خدوش الحيوانات، مع التركيز على أهمية تلقي اللقاحات اللازمة والإجراءات الوقائية الفورية. يناقش الخبير الطبي خطورة فيروس السعار، وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تحذيرات صحية أخرى حول التغذية والمسائل العامة.

يمثل تحذيرًا بالغ الأهمية لكل العائلات، جرس إنذار قويًا بضرورة التعامل الحذر والمسؤول مع أي إصابة أو علامة من الحيوانات، مهما بدت بسيطة. أكد الخبير الطبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن أي خدش سطحي أو حتى مجرد وصول لعاب الحيوان إلى جرح مفتوح قد ينقل فيروس السعار القاتل.

وشدد على أن اللقاح المضاد لهذا الفيروس متاح مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية، ويجب على أي شخص يتعرض للعض أو الخدش من حيوان، حتى لو بدت الإصابة طفيفة، التوجه الفوري للحصول على اللقاح. وأوضح أن اللقاح يعطى وفق جدول زمني محدد، يتضمن أربع جرعات، وأن التأخير في الحصول على اللقاح قد يعرض المصاب لخطر كبير. كما شدد على أهمية غسل مكان الإصابة جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق، كخطوة أولية لإنقاذ الحياة. ثم التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج واللقاح اللازم. تجاهل هذه الإجراءات أو التأخر فيها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، نظرًا لأن أعراض السعار لا تظهر إلا في مراحلها المتأخرة، وحينها يكون العلاج الطبي غير مجدٍ. وأوضح الخبير أن أعراض السعار عند الحيوان تتضمن شراسة غير مبررة، والخوف المرضي من الماء والطعام، والتدهور السريع للحالة الصحية، والذي قد ينتهي بالوفاة خلال أيام قليلة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الكلاب والقطط الأليفة قد تشكل خطرًا إذا لم يتم تحصينها بانتظام باللقاحات اللازمة، أو إذا اختلطت بالحيوانات الضالة. أما الكلاب التي تربى داخل المنازل وتحت رعاية بيطرية دقيقة، فتعتبر أكثر أمانًا. كما تطرق الحديث إلى موضوعات أخرى تتعلق بالصحة والتغذية، حيث حذر من ابتلاع فصوص الثوم كاملة، لما لذلك من آثار سلبية على المعدة وعملية الامتصاص. ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد، بل تناول أيضًا قضايا أخرى تهم الشأن العام، مثل تأثير الهجمات الإلكترونية على المطارات الأوروبية على الأجواء المصرية، وتأثير ذلك على قطاع الطيران. كما ناقش أهمية الحفاظ على معاهدة السلام، مع التأكيد على استعداد مصر لمواجهة أي سيناريوهات محتملة. واختتمت الحلقة بمناقشة احتمالية إدارة مصر وفلسطين لقطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، وتفاصيل هذه القضية الهامة. لذلك، يجب على جميع أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصحية الوقائية، والتعامل بجدية مع أي إصابة أو علامة من الحيوانات، لضمان سلامتهم وصحتهم





baladtv / 🏆 14. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

عضة حيوان فيروس السعار لقاح صحة عامة إجراءات وقائية علاج

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين